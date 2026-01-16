El Gobierno nacional informó un superávit fiscal en el cierre de 2025

El Gobierno nacional informó este viernes que el año 2025 cerró con un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía.

De acuerdo con lo señalado por el ministro Luis Caputo, el resultado primario alcanzó los $11.769.219 millones, mientras que el superávit financiero fue de $1.453.819 millones. La información fue comunicada por el funcionario a través de un mensaje en redes sociales.

Caputo aclaró que, debido a la estacionalidad del gasto, durante diciembre de 2025 el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones.

El ministro destacó que se trata de la primera vez desde 2008 que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero en base caja, y remarcó que este resultado se logró cumpliendo con la totalidad de los compromisos de la deuda pública nacional.

En cuanto al gasto, señaló que el gasto primario de 2025 fue un 27% menor en términos reales en comparación con 2023, al tiempo que afirmó que se protegieron los programas sociales. En ese marco, indicó que el gasto en AUH y Tarjeta Alimentar aumentó un 43% real entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, llegando a cubrir el 92% de la canasta básica alimentaria.

Por último, Caputo vinculó el superávit fiscal con la reducción de impuestos aplicada desde 2024, que ya supera el 2,5% del PBI, y recordó la baja de derechos de exportación implementada en diciembre de 2025. Además, sostuvo que el equilibrio fiscal es uno de los pilares del programa económico y quedó establecido en el Presupuesto 2026.

