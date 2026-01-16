Causa YPF: fondos demandantes pidieron que la Argentina sea declarada en desacato

Los fondos que demandan a la Argentina por la expropiación de YPF presentaron este jueves por la noche un escrito ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el que solicitaron que el país sea declarado en desacato y se le apliquen sanciones. El planteo quedó bajo análisis de la jueza Loretta Preska.

La presentación fue realizada por los fondos Petersen y Eton Park, con el respaldo del estudio Burford Capital, y se vincula con supuestos incumplimientos en el proceso de discovery. Esa instancia, ordenada en julio de 2025, obliga a la Argentina a entregar correos electrónicos y mensajes de funcionarios en actividad y de exfuncionarios nacionales.

Según los demandantes, parte de la documentación requerida no habría sido aportada en su totalidad. En ese marco, la jueza solicitó acceso a comunicaciones de distintos funcionarios, entre ellos el exministro de Economía Sergio Massa, el actual titular de esa cartera Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, además de otros funcionarios y exfuncionarios.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron el pedido y afirmaron que la Argentina cumplió con las órdenes judiciales vigentes. Señalaron que se entregaron más de 113.000 páginas de documentación y que el país continuará participando del proceso dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes nacionales.

La defensa argentina deberá presentar su respuesta formal el 19 de febrero, mientras que la réplica de los demandantes está prevista para el 5 de marzo. En audiencias fijadas para fines de marzo, la jueza podría definir si corresponde declarar el desacato.

Entre las sanciones solicitadas figuran multas económicas y la posibilidad de considerar como “alter ego” del Estado argentino a distintas empresas y organismos públicos, como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.