Investigan una presunta red financiera internacional vinculada a la AFA

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 pidió ampliar la investigación por presunto lavado de activos en la causa que involucra a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos utilizados para comprar una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares. El fiscal Jorge Dahl Rocha advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional que habría servido para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El planteo fue presentado ante el juez Marcelo Aguinsky en respuesta a una ampliación de denuncia formulada por referentes de la Coalición Cívica, basada en investigaciones periodísticas incorporadas al expediente.

Según el dictamen, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino, mediante mecanismos calificados como “irregularmente onerosos” y con comisiones de hasta el 30%, bajo el argumento de las restricciones cambiarias.

La Fiscalía indicó que la operatoria habría involucrado empresas radicadas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad económica comprobable. Entre las firmas mencionadas aparece TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien ya es investigado en otra causa penal.

De acuerdo con la denuncia, TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260 millones de dólares, aunque solo un 5,4% de esos fondos habría sido transferido a la AFA, pese a que el contrato preveía una participación del 70% para la entidad.

El resto del dinero habría sido desviado a cuentas en el exterior a través de sociedades consideradas “pantalla”. Además, el fiscal puso el foco en pagos millonarios por supuestos servicios de consultoría sin respaldo comprobable, lo que refuerza la hipótesis de lavado de activos.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la verificación de domicilios y vínculos de las personas involucradas, la ampliación de informes sobre las sociedades mencionadas y la eventual extensión de las imputaciones.

La investigación también apunta a la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, realizada por la sociedad Real Central S.R.L., integrada por Pantano y su madre, quienes —según la causa— no contarían con ingresos suficientes para justificar esa y otras adquisiciones.