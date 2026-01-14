El Central retoma la acumulación de reservas con una compra de USD 187 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este miércoles una importante compra de divisas por 187 millones de dólares, reforzando así su posición en el mercado cambiario.

Con esta operación, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.717 millones, en línea con la estrategia del organismo de retomar la acumulación de dólares, un punto que venía siendo señalado por el Fondo Monetario Internacional. En lo que va del año, el Central ya lleva adquiridos alrededor de USD 520 millones.

En las jornadas previas, el BCRA también había intervenido de manera activa: entre lunes y martes compró USD 110 millones, a razón de USD 55 millones por día. Para los analistas, se trata de montos significativos, especialmente teniendo en cuenta los compromisos de deuda que enfrenta el país a lo largo de este año.

El contraste con el año pasado resulta marcado. Durante todo 2025, el Banco Central había logrado comprar apenas USD 198 millones, lo que reflejaba las dificultades para sostener la acumulación de reservas. En cambio, en los últimos días volvió a posicionarse como comprador neto en el mercado oficial, tras varios meses en los que este aspecto había sido uno de los puntos más frágiles del programa económico.

Según especialistas del mercado, la reciente calma cambiaria permitió despejar tensiones de corto plazo y generó un escenario más favorable para que el Banco Central pueda fortalecer sus reservas.