Pronostican lluvias en Chubut: expectativa de alivio frente a los incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias durante toda la jornada de este miércoles en la provincia de Chubut, en un contexto de máxima preocupación por los incendios forestales que afectan a la región desde hace varios días.

Según el organismo, se esperan precipitaciones aisladas y de variada intensidad, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima que rondará los 18. Además, el pronóstico incluye ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, condiciones que se mantendrían hasta la mañana del jueves.

Las lluvias llegan luego de más de una semana de incendios en la zona de Puerto Patriada y de focos activos desde hace más de un mes en el Parque Nacional Los Alerces. En ese marco, la caída de agua es esperada como un posible alivio para bomberos y brigadistas que trabajan de manera constante para contener el avance del fuego.

Hasta el momento, las llamas ya afectaron a más de 12 mil hectáreas en distintos puntos de la provincia. No obstante, desde el SMN y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego advirtieron que el índice de riesgo de incendios continúa siendo extremo en gran parte del territorio chubutense, pese a las condiciones meteorológicas anunciadas.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Epuyén aprobó en las últimas horas la Ordenanza N° 1388/2026, mediante la cual se declaró oficialmente la catástrofe ígnea en el ejido municipal. La medida permitirá agilizar la respuesta ante la emergencia, facilitando la asistencia social y sanitaria, así como las tareas de reconstrucción de viviendas y atención a las familias afectadas.

