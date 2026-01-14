Miércoles 14 de enero de 2026

Eliminan el arancel para importar celulares y esperan una baja de precios

Desde el 15 de enero rige la quita total del impuesto, dispuesta de manera progresiva por el Gobierno nacional.

Con la quita del arancel a la importación, esperan una baja en los precios de celulares.
Desde este jueves 15 de enero, el arancel de importación para teléfonos celulares se reducirá a cero, una medida que apunta a generar una baja en los precios de estos dispositivos en el mercado interno.

La decisión quedó establecida en el Decreto 333/2025, publicado el 14 de mayo del año pasado, que dispuso una reducción gradual del tributo. En una primera etapa, el arancel pasó al 9,5% y, a partir de ahora, se elimina por completo.

Según se detalla en el texto oficial, la iniciativa busca mejorar las condiciones de oferta de los productos alcanzados por la medida, reducir los valores de venta y facilitar el acceso de los consumidores a la tecnología. En ese sentido, el decreto sostiene que la eliminación del arancel contribuirá a la inclusión digital y al desarrollo tecnológico.

La disposición tiene un impacto directo sobre la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego, que históricamente ha estado protegida por esquemas arancelarios diferenciados. No obstante, desde el Gobierno nacional consideran que la eliminación del impuesto permitirá ampliar el acceso a teléfonos celulares a un menor costo para un amplio sector de la población.
 

