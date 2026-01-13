Con una inflación del 2,8% en diciembre, el año cerró con un acumulado del 31,5%

La inflación de diciembre se ubicó en 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con ese registro, el aumento de precios acumulado durante 2025 fue de 31,5%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, según datos oficiales.

Durante el último mes del año, las mayores subas se dieron en los rubros Transporte, con un incremento del 4%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,4%. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) mostraron las variaciones más moderadas. En el detalle por divisiones, además de Transporte y Vivienda, se destacaron Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), Restaurantes y hoteles (3,2%) y Comunicación (3,3%).

Al analizar las categorías, los precios regulados encabezaron los aumentos con un 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%), mientras que los precios estacionales registraron una suba del 0,6%. En cuanto a las regiones, el mayor incremento se observó en el Noreste, con un 3,4%, seguido por Cuyo (3%), la región Pampeana (2,9%) y el Gran Buenos Aires (2,8%).

El informe del INDEC también reflejó una aceleración gradual de la inflación en la segunda mitad del año. Desde julio, los registros mensuales mostraron una tendencia ascendente que fue desde el 1,9% hasta el 2,8% de diciembre. Los meses con mayores variaciones fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y el cierre del año. El dato de diciembre quedó por encima de las estimaciones previas de las principales consultoras privadas, que proyectaban una inflación mensual de entre 2,3% y 2,6%.

Junto con la publicación del IPC, el organismo estadístico informó que se avanzará en un cambio de metodología para el cálculo de la inflación. El nuevo índice se basará en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017/2018, en reemplazo de la actual de 2004/2005. Según explicó el titular del INDEC, Marco Lavagna, el indicador pasará a relevar cerca de 500 mil precios y contará con unos 24 mil informantes.

Desde el Gobierno nacional destacaron el resultado anual. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la desaceleración inflacionaria al programa de estabilización fiscal y monetaria, mientras que el presidente Javier Milei expresó su reconocimiento al equipo económico a través de un breve mensaje en redes sociales. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la baja de la inflación es consecuencia de las políticas aplicadas durante el año.

