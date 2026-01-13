“No estoy imputado”: la respuesta de Tapia a las denuncias por el manejo de fondos en la AFA

En el marco de las denuncias judiciales que en los últimos meses apuntaron contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia habló públicamente sobre el tema y buscó llevar tranquilidad. “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”, afirmó el dirigente al ser consultado por las acusaciones que se investigan desde fines de 2025.

Las presentaciones judiciales hacen referencia a presuntas irregularidades en el manejo de fondos del organismo y a posibles desvíos hacia sociedades vinculadas a personas del entorno de Tapia y de otros dirigentes. Frente a ese escenario, el titular de la AFA sostuvo que existe una diferencia marcada entre el clima que se refleja en algunos medios y la reacción que percibe en la calle, al señalar que “son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”.

Durante una estadía reciente en Mar del Plata, Tapia aseguró que el trato del público se mantiene inalterable y que recibe el mismo respaldo “a donde voy”. En ese sentido, remarcó que el vínculo con la gente se fortaleció tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 y consideró que esas muestras de apoyo reflejan, a su entender, la verdadera percepción social frente a las denuncias.

El dirigente también explicó que, más allá de la exposición mediática que generan las causas judiciales y los contratos de la AFA, en su vida cotidiana no enfrenta reproches. Al referirse a su ámbito personal, indicó que su principal preocupación siempre fue su familia, aunque señaló que sus hijos “ya están grandes” y preparados para atravesar este tipo de situaciones.

En la ciudad balnearia, Tapia compartió encuentros informales con amigos y allegados en la zona de Punta Mogotes y recibió la visita de funcionarios bonaerenses como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el asesor general Santiago Pérez Teruel. Según reconstrucciones periodísticas, el propio presidente de la AFA solicitó tomarse una fotografía junto a ambos funcionarios durante uno de esos encuentros.

Estos contactos se suman a una serie de reuniones previas que Tapia mantuvo con dirigentes del peronismo, entre ellos los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), con quienes mantiene una relación cercana, al igual que con Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Mantegazza, además, preside el club Estrella del Sur de Alejandro Korn, institución que este año competirá por primera vez en la Primera C y cuyo estadio lleva el nombre de “Chiqui Tapia”.

