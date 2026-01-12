Olas gigantes en la Costa Atlántica: un muerto por un “mini tsunami” en Santa Clara del Mar

Una ola gigante que tomó por sorpresa a los turistas causó un muerto y al menos 35 heridos en Santa Clara del Mar. Así lo confirmó Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Los testigos oculares que reportaron el hecho se encontraban pasando la tarde en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inusual y dio paso a una sucesión de olas “gigantes” que no suelen verse en la zona.

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno, por lo que esta situación tomó por sorpresa a todos. Se encuentra a unos 20 kilómetros de Mar del Plata.

Según publicó La Capital de Mar del Plata, el fenómeno también afectó a las playas de esa localidad. “El mar se retiró varios metros de la costa y tuvo una abrupta crecida que sorprendió a marplatenses y turistas que disfrutaban de la orilla en diversos balnearios de la ciudad y la región”, describió ese medio.

“Es un fenómeno inusual. No estamos acostumbrados a tener este tipo de olas acá y menos sin una sudestada”, explicó Maximiliano Prenski, uno de los guardavidas que participó del rescate de personas en Mar del Plata, en conversación con el canal de noticias TN.

“Se hizo un remolino en el mar. Lo hemos visto pocas veces”, graficó. “La gente se volvía a meter al mar por el calor, y tuvimos que volver a sacarlos”, indicó.

