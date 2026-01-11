Incendios en Chubut: la foto que revela que el desastre fue causado de manera intencional

La Justicia de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue iniciado de manera intencional. Con una imagen difundida en las últimas horas, descartó cualquier hipótesis accidental.

La fotografía en cuestión fue incorporada a la causa judicial. Muestra que el foco ígneo iniciado el pasado 5 de enero comenzó en el tronco de un árbol ubicado en una zona del bosque sin cámaras de seguridad ni sistemas de control.

Según los investigadores, el lugar fue elegido de forma estratégica, ya que el avance del incendio destruyó posibles rastros y complicó la tarea de identificar a los responsables del hecho.

Las pericias permitieron reconstruir que el incendio comenzó aproximadamente a 300 metros hacia el interior del bosque, en un sector alejado de caminos, accesos turísticos y circulación vehicular. Esa ubicación fue clave para descartar hipótesis vinculadas a fogones, colillas de cigarrillos o negligencias humanas habituales en zonas de uso público.

Además, se confirmó que en el área no existen tendidos eléctricos, lo que terminó de descartar la posibilidad de una falla técnica como desencadenante del siniestro.

La imagen difundida por el Ministerio Público Fiscal pasó a ser una de las principales pruebas del expediente, ya que permite ubicar con precisión el punto de ignición y reconstruir la forma en que el fuego se propagó en un sector sin registros de monitoreo.

En declaraciones a C5N, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que en el lugar se hallaron restos de combustible y subrayó la gravedad del episodio. “Estábamos en una reunión y nos avisaron que se había prendido fuego Patriada. Acá no es un delito ilógico y, en este caso, no es un hecho natural”, expresó.

