Las ventas minoristas crecieron un 2,5% en todo 2025

Las ventas minoristas de las pymes crecieron un 2,5% durante 2025 respecto al año previo, sostenidas por el fuerte alza de los primeros meses que logró atenuar el declive constante que arrancó en mayo, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La mejora en las ventas de los comercios minoristas se da en comparación a un mal desempeño en 2024, cuando se produjo un caída del 10% respecto al 2023, y se explica por las significativas subas del arranque del año (25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril).

A partir de mayo, el crecimiento interanual se interrumpió y contando diciembre ya acumula ocho meses en retroceso. En el mes pasado, el comercio minorista pyme experimentó una merma del 5,2% interanual a precios constantes.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios tuvieron un incremento en el consumo del 5,2% en el último mes del año frente a noviembre.

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente, ya que seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las bajas más agudas que reflejó el reporte fueron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+0,8%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%”.

En este sentido, puntualizaron que “el consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual”, mientras que “el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre”.

En relación a la expectativa futura, la entidad sostuvo que “impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual” y señaló que “el desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda”.

