Incendios en Chubut: hallaron combustible en uno de los focos y buscan a los responsables

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que uno de los incendios que afectan gravemente a la provincia fue provocado de manera intencional y que las pericias realizadas permitieron detectar la presencia de combustible en el lugar donde se inició el fuego. En ese marco, aseguró que continúan las tareas para identificar a los responsables.

En declaraciones televisivas, el mandatario se refirió particularmente al foco registrado en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, y lo diferenció del incendio que avanza en el Parque Nacional Los Alerces, cuyo origen fue atribuido a la caída de un rayo durante una tormenta seca.

“Ya está constatado por la Fiscalía que se encontró acelerante, concretamente combustible”, sostuvo Torres al referirse a los resultados de las investigaciones en el punto donde comenzó el incendio más cercano a áreas pobladas.

El gobernador adelantó que el próximo lunes mantendrá una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y con representantes del Ministerio Público Fiscal para evaluar el avance de la causa. Según indicó, el encuentro servirá también para informar a la ciudadanía sobre los pasos que se están dando en la investigación. Mientras tanto, remarcó que todos los esfuerzos están concentrados en contener el avance del fuego.

Torres valoró el trabajo que viene realizando la Justicia provincial y recordó que se encuentra vigente una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los autores del incendio. Además, destacó el compromiso de los investigadores que llevan adelante la causa.

Finalmente, el mandatario expresó su preocupación por el impacto ambiental de los incendios, especialmente en zonas de bosque nativo. “Lo que está ocurriendo es un daño enorme. Son áreas que tardan miles de años en recuperarse. Es, literalmente, un ecocidio”, afirmó.