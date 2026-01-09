El gobierno argentino celebró el acuerdo entre la UE y el Mercosur

El Gobierno nacional expresó su satisfacción tras la autorización del Consejo Europeo para avanzar con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que llevaba más de dos décadas de negociaciones y que fue destacado como un logro clave para la economía argentina.

El presidente Javier Milei celebró la novedad con un mensaje escueto en redes sociales, donde afirmó: “Siguen las buenas noticias. Fin”, en referencia a la aprobación del acuerdo que se firmará formalmente el próximo 17 de enero en Paraguay.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el entendimiento como “histórico” y aseguró que permitirá incrementar las exportaciones y acelerar el crecimiento económico. En un extenso mensaje público, sostuvo que el acuerdo abre el acceso de los productos argentinos a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa cerca del 20% del PBI mundial.

Caputo remarcó que la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas, mientras que otro 7,5% contará con acceso preferencial, lo que —según explicó— fomentará el comercio, la inversión y la generación de empleo. Además, señaló que el tratado coloca a la Argentina en igualdad de condiciones frente a países que ya cuentan con preferencias comerciales con el bloque europeo, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania.

El titular del Palacio de Hacienda también subrayó que el acuerdo establece reglas claras y previsibilidad, con mejoras en los procedimientos aduaneros, reducción de inspecciones físicas y beneficios para productos perecederos. En ese sentido, destacó que el nuevo marco facilitará la integración de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor y ampliará las oportunidades comerciales para ese sector.

Más temprano, el canciller Pablo Quirno se sumó a los festejos y aseguró que con el acuerdo “todos ganamos”, al tiempo que anticipó que traerá más comercio, más inversiones y más empleo. El funcionario destacó que los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la Unión Europea, a la que definió como la tercera economía global, con un mercado de 450 millones de personas.

Quirno afirmó que la Argentina asumió un rol protagónico en el proceso y sostuvo que el país, bajo la conducción de Milei, apuesta a competir y crecer con reglas claras. Además, precisó que el acuerdo beneficiará al 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur, tras la eliminación y reducción de aranceles.

A las expresiones oficiales también se sumó la senadora nacional Patricia Bullrich, quien celebró la aprobación del tratado y afirmó que se trata de un logro concreto para el país luego de 25 años de negociaciones.



