Primer vencimiento de deuda del año: Nación pagó US$4200 millones a bonistas

El Gobierno pagó a bonistas privados más de US$4200 millones en el primer vencimiento de deuda del año. Lo hizo con fondos que surgieron de distintas fuentes, dado que el Tesoro no contaba con los dólares suficientes en las arcas. Así, para completar el pago, el Banco Central cerró un financiamiento por US$3000 millones con seis bancos internacionales, en una operación estructurada como un repo a 372 días y con una tasa equivalente a 7,4% anual.

La Argentina enfrentó este viernes vencimientos por US$4382 millones, de los cuales US$2695 millones se explican por capital y el resto por intereses (US$1686 millones).

Los bonos que vencieron son los Bonares (identificados con el símbolo AL, son títulos en dólares con ley argentina), Globales (su ticker es GD, están en dólares y regidos por la ley de Nueva York) y los bonos denominados en euros.

El pago de este viernes 9 de enero es apenas el inicio de un calendario exigente. A lo largo de 2026, el Gobierno deberá desembolsar más de US$12.500 millones solo entre bonos en moneda dura y obligaciones con el FMI. De acuerdo con GMA Capital, los vencimientos de bonos en dólares ascienden a US$8109 millones, repartidos casi en partes iguales entre enero y julio, a lo que se suman US$390 millones en bonos en euros.

En paralelo, la Argentina enfrentará siete pagos al FMI por casi US$4500 millones durante el año, con desembolsos en febrero, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

