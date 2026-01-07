Grave incendio en Chubut: evacuaciones y viviendas destruidas en Puerto Patriada

Un incendio forestal de gran magnitud se mantiene fuera de control desde el lunes en la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, provincia de Chubut, y ya provocó la evacuación de cientos de residentes y turistas, además de la destrucción de al menos diez viviendas.

El foco ígneo fue detectado durante la tarde del lunes y se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas, la sequía y el viento, lo que complicó las tareas de combate y puso en riesgo sectores poblados y turísticos de la región cordillerana.

Ante el avance de las llamas, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas que alcanzaron a unas 700 personas, entre vecinos y visitantes que se encontraban en campings, complejos turísticos y viviendas particulares. La evacuación se realizó de manera ordenada y, hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

El intendente de El Hoyo confirmó que el incendio afectó al menos diez viviendas y varios vehículos, además de extensas áreas de bosque nativo y forestaciones. Las pérdidas materiales continúan siendo evaluadas mientras el fuego sigue activo en distintos frentes.

Para enfrentar la emergencia, se desplegó un amplio operativo con más de 230 brigadistas y seis medios aéreos, entre aviones hidrantes y helicópteros, además de bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, fuerzas de seguridad y brigadas provinciales y nacionales. El objetivo principal es proteger las zonas habitadas y contener el avance del fuego.

Según estimaciones preliminares, el incendio ya consumió más de 1.800 hectáreas. Las autoridades provinciales informaron que la investigación inicial indica que el fuego habría sido provocado de manera intencional, aunque las causas continúan bajo investigación judicial.

Mientras continúan las tareas de combate durante la jornada, la comunidad de Puerto Patriada y El Hoyo permanece en estado de alerta, con especial atención puesta en la evolución de las condiciones climáticas, que siguen siendo un factor clave para el control del siniestro.

