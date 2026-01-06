Reyes Magos: leve repunte en ventas, pero con poco movimiento y tickets más bajos

Las ventas minoristas por el Día de Reyes Magos dejaron un balance apenas positivo, con una suba interanual del 0,5% a precios constantes en comparación con 2025. Sin embargo, la fecha volvió a mostrar un consumo cauteloso, con poco movimiento generalizado y una clara tendencia a elegir regalos más económicos.

El ticket promedio se ubicó en $36.656 y, al ajustarlo por inflación, reflejó una caída real del 41,9% respecto del año pasado. El dato da cuenta de una realidad que se repitió en distintos puntos del país: en algunos rubros se vendieron más unidades, pero el gasto fue menor y las compras estuvieron muy medidas.

A pesar de las promociones, los descuentos y las facilidades de pago, la demanda no logró despegar. Predominó el uso de tarjetas de crédito y fue escasa la utilización de efectivo, en un contexto de ingresos ajustados y gastos acumulados por las fiestas de fin de año. Para más del 80% de los comercios relevados, el resultado fue igual o peor al esperado.

En cuanto a los rubros, Librerías mostró el mejor desempeño, mientras que Juguetería y tecnología tuvieron leves subas. En contraste, Indumentaria y Calzado volvieron a mostrar caídas. En general, Reyes Magos tuvo un impacto limitado y quedó lejos del movimiento que históricamente generaba la fecha, con un consumidor más selectivo y atento al precio.

Informe por rubros

El trabajo presentado por CAME incluye un análisis pormenorizado de los distintos sectores comerciales:

Calzado y marroquinería

Las ventas del rubro registraron una caída interanual del 1,1% frente a Reyes 2025. El ticket promedio se ubicó en $ 45.727, por encima del promedio general, aunque sin lograr compensar la contracción en las cantidades vendidas.

En términos cualitativos, el desempeño fue discreto y similar al de un día normal. Los comercios señalaron que Reyes tiene una incidencia cada vez menor en este rubro, con consumidores muy cautelosos y focalizados en precios. Las ventas se apoyaron casi exclusivamente en financiación con tarjetas y algunos descuentos puntuales, mientras que el efectivo tuvo una presencia marginal. Hubo algo más de movimiento en calzado deportivo y productos básicos, pero sin un repunte significativo frente a años anteriores.

Audio y video, celulares y accesorios

El sector mostró una suba interanual del 1,1%, alineado con el resultado general. El ticket promedio alcanzó los $ 38.940, ubicándose por encima de indumentaria y librería, aunque lejos de los valores históricos del rubro.

Las ventas se concentraron mayormente en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos. Los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida. El financiamiento fue clave para concretar operaciones, con fuerte predominio de tarjetas de crédito y escaso uso de efectivo. Muchos comerciantes destacaron que, aun con promociones y cuotas, la demanda fue débil y muy condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y la competencia del canal online.

Indumentaria

La indumentaria registró una caída interanual del 2,5%, siendo el rubro con peor desempeño relativo en Reyes 2026. El ticket promedio fue de $ 37.595, apenas por encima del promedio ponderado general.

Desde lo cualitativo, los comercios coincidieron en que Reyes no es una fecha relevante para este sector. El consumo estuvo muy limitado, con clientes enfocados en liquidaciones y precios mínimos. Las promociones como descuentos en efectivo, 2x1 o rebajas por cantidad no lograron generar un repunte sostenido. Varios comerciantes señalaron que el gasto en indumentaria ya se había concentrado en Navidad y que, para Reyes, la prioridad del consumidor estuvo puesta en otros rubros, especialmente juguetes.

Juguetería

Las ventas crecieron 0,9% interanual, mostrando un desempeño levemente positivo, pero muy moderado. El ticket promedio se ubicó en $ 44.851, uno de los más altos de la muestra.

El movimiento fue irregular y concentrado en horarios puntuales, con bajo flujo de público, pero una tasa de conversión relativamente alta. Los comercios aplicaron una amplia variedad de promociones –cuotas sin interés, descuentos en efectivo, 2x1 y rebajas por cantidad– para sostener las ventas. Aun así, predominó la compra de juguetes de menor valor, con una clara búsqueda de precios. Varios encuestados señalaron que, aunque se vendieron más unidades, el importe real del regalo fue inferior al del año pasado.

Librerías

El rubro fue el de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 5%. El ticket promedio alcanzó los $ 30.374, el más bajo entre los sectores relevados.

Pese al crecimiento porcentual, los comerciantes describieron un escenario frágil. Hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio. El encarecimiento relativo del libro frente a otros productos restó atractivo al rubro, especialmente en un contexto de ingresos ajustados. Las ventas se apoyaron en descuentos selectivos, promociones bancarias y financiación, aunque varios comercios destacaron que la imposibilidad de ofrecer cuotas sin interés limitó el alcance. El resultado final fue sostenido principalmente por un público fiel, más que por un aumento generalizado del consumo.