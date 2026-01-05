El BCRA compró US$21 millones y dio el primer paso en la acumulación de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició este lunes su plan de acumulación de reservas al comprar US$21 millones en el mercado oficial de cambios, en una rueda de escasa actividad, con un volumen total de US$388 millones, un 30% menos que el viernes.

La intervención se dio en un contexto de mayor oferta de divisas y menor demanda privada, lo que presionó a la baja al tipo de cambio. El dólar mayorista cerró en $1.470, con una caída del 0,34% tras haber iniciado la jornada en torno a los $1.478.

La compra representó cerca del 5% de lo negociado y fue la primera de este tipo desde la implementación del esquema de bandas cambiarias. Desde el mercado señalaron que el BCRA realizó adquisiciones puntuales, aprovechando los momentos de mayor oferta.

En línea con el mayorista, los dólares financieros también retrocedieron: el MEP cayó 0,3% y el contado con liquidación 0,1%, mientras que el dólar blue bajó $15 y cerró a $1.515, su valor más bajo desde la previa de Navidad.

Gracias a esta compra, junto con una suba de encajes y la revalorización de activos, las reservas brutas del BCRA aumentaron US$310 millones y se ubicaron en US$43.400 millones, según datos oficiales preliminares.