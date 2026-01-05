Diputados opositores pidieron frenar por la vía judicial el DNU que amplía las facultades de la SIDE

Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La presentación fue realizada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto a Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas. Los legisladores cuestionaron el uso del decreto de necesidad y urgencia al considerar que no existían condiciones excepcionales que justificaran eludir el debate parlamentario.

Según plantearon en el escrito judicial, el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y una reforma de este tipo “requiere deliberación, equilibrio y controles democráticos”. En ese sentido, advirtieron que avanzar por decreto en una materia sensible como la inteligencia estatal debilita la legitimidad institucional de la norma.

El DNU en cuestión introduce modificaciones sustanciales a la Ley 25.520 y, entre otros puntos, habilita a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones, una facultad que actualmente corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad y bajo orden judicial. Para los diputados, esta disposición contradice la legislación vigente y vulnera garantías constitucionales.

En el amparo, los firmantes sostienen que el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, remarcan que la Constitución prohíbe expresamente el dictado de DNU en materias penales o procesales penales, ámbito en el que encuadran las nuevas atribuciones otorgadas a la SIDE.

Con esta presentación, la oposición busca que la Justicia ponga un freno a la aplicación del decreto y obligue a que cualquier modificación al sistema de inteligencia sea debatida en el Congreso de la Nación.