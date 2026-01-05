Mendoza: murió un turista ruso durante una expedición en el Aconcagua

La temporada de ascensos 2025-2026 en el cerro Aconcagua se cobró su primera víctima fatal. Un andinista ruso de 55 años murió este domingo a pocos metros de la cima, mientras intentaba alcanzar la cumbre del pico más alto de América.

El deportista, identificado por las iniciales K. B., se desvaneció en la zona conocida como El Hombro, a más de 6.800 metros sobre el nivel del mar. A pesar de la rápida intervención del equipo de rescate y del personal médico del Parque Provincial Aconcagua, no fue posible reanimarlo. El fallecimiento fue constatado cerca de las 14, luego de que no respondiera a las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Según informaron fuentes oficiales, el guía autorizado que acompañaba al montañista dio aviso inmediato al servicio médico al advertir que uno de sus clientes se había descompensado de manera repentina. El Aconcagua tiene una altura total de 6.961 metros, por lo que el andinista falleció a unos 150 metros de la cumbre.

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmaron que se trata de la primera muerte registrada en la actual temporada. “Es la primera muerte de la temporada, lamentablemente. De igual forma, se está trabajando con toda la atención y la situación está bastante tranquila”, indicaron, al tiempo que recordaron que en años anteriores se reforzaron los controles médicos y las exigencias debido a la falta de experiencia de algunos visitantes.

Personal de la Patrulla de Rescate y de Guardaparques se trasladó en helicóptero hasta la zona para trabajar en la recuperación del cuerpo, una tarea que dependerá de las condiciones climáticas. En paralelo, tomó intervención la Justicia provincial, a través de la fiscal María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien impartió las directivas correspondientes.

La temporada de ascensos comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta mediados de febrero. Durante la edición anterior, más de 55.000 personas visitaron el Aconcagua, donde se realizaron 190 rescates y se registraron dos muertes en todo el período.

