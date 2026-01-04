Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pasó su primera noche detenido en Estados Unidos, luego de un operativo estadounidense de gran escala realizado en Venezuela que derivó en su traslado a la ciudad de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores.

El gobierno del presidente Donald Trump difundió imágenes en las que se observa a Maduro esposado, con sandalias y escoltado por agentes federales, dentro de una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Actualmente, el dirigente chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Según se informó oficialmente, Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal de Manhattan, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

En declaraciones públicas, el presidente Trump aseguró que Estados Unidos “gobernará el país” hasta que se concrete una “transición juiciosa” en Venezuela. Además, afirmó que Washington asumirá el control de las reservas petroleras venezolanas, en el marco del plan anunciado por su administración para el país sudamericano.

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista resolvió durante la noche del sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina, en medio de un escenario de fuerte incertidumbre política e institucional.

