Equilibrio fiscal y mercado laboral: los proyectos que marcarán febrero en el Congreso

Luego de aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional se prepara para avanzar en febrero con una agenda legislativa cargada de proyectos clave. El oficialismo prevé un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con el objetivo de sancionar iniciativas vinculadas al equilibrio fiscal, el mercado laboral y el desarrollo productivo.

En el centro de la agenda aparecen tres proyectos que ya cuentan con dictamen: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma de la Ley de Glaciares y la reforma laboral. En cambio, la reforma integral del Código Penal quedaría para una etapa posterior, debido a su extensión y complejidad.

Regla fiscal y disciplina del gasto

La Ley de Compromiso Fiscal busca establecer un marco permanente de disciplina en las cuentas públicas. El proyecto prevé sanciones para funcionarios y directivos de entidades estatales que incurran en gastos excesivos o prácticas que impliquen emisión monetaria distorsiva. La iniciativa apunta a consolidar el principio de equilibrio fiscal como norma estructural del Estado.

Reforma laboral y nuevo esquema de relaciones de trabajo

La iniciativa laboral es uno de los ejes centrales del Gobierno para el inicio de 2026. El proyecto apunta a reducir los costos laborales, bajar la litigiosidad y modificar el esquema de negociación colectiva. Entre los cambios más relevantes se incluyen la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales, nuevas reglas para las cuotas sindicales y un rediseño del sistema de indemnizaciones.

Además, se incorporan mecanismos como el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la reducción de contribuciones patronales a cambio de aportes a un fondo de cese laboral, medidas que generan fuerte resistencia sindical.

Cambios en la Ley de Glaciares

La reforma propone mantener la protección de los glaciares, pero flexibilizar las restricciones sobre las zonas periglaciares. El control y la regulación de los proyectos mineros e hidrocarburíferos quedarían en manos de las provincias, con el objetivo de destrabar inversiones en regiones cordilleranas y reafirmar el dominio provincial sobre los recursos naturales.

Reforma del Código Penal, en pausa

El proyecto para renovar el Código Penal busca una reestructuración integral del sistema penal, con un fuerte endurecimiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves y la incorporación de figuras vinculadas al crimen organizado y los delitos informáticos. Sin embargo, todavía no ingresó formalmente al Congreso y su tratamiento no está previsto para febrero.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca acelerar reformas estructurales en un Congreso que volverá a ser escenario de debates intensos durante el arranque del año legislativo.