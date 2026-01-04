El Consejo de Seguridad de la ONU tratará de urgencia la intervención en Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes para analizar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y debatir su encuadre legal dentro del derecho internacional. La convocatoria fue impulsada por Colombia y contó con el respaldo de Rusia y China, en medio de una creciente tensión diplomática a nivel global.

El encuentro se da luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtiera que la operación estadounidense denominada “Resolución Absoluta” podría sentar “un precedente peligroso” para el orden internacional. En ese marco, los miembros del Consejo evaluarán una posible violación de la Carta de las Naciones Unidas y el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano.

La discusión se desarrollará en un contexto particularmente sensible, marcado por las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos dirigirá Venezuela “hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.

Desde el gobierno venezolano, el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que Washington intenta imponer una “guerra colonial” con el objetivo de controlar las mayores reservas de petróleo del mundo y establecer un “gobierno títere” alineado con sus intereses estratégicos.

La representación estadounidense rechazó esas acusaciones y negó que se trate de una política de cambio de régimen. Según sostuvo el embajador Mike Waltz, la captura de Nicolás Maduro se inscribe dentro de un proceso judicial internacional. “Esto no es un cambio de régimen, esto es justicia”, afirmó a través de sus redes sociales, al calificar al exmandatario venezolano como un dictador ilegítimo al frente de una organización narcoterrorista.

La reunión del lunes será la tercera dedicada a la crisis venezolana en apenas tres meses. En ese período, Washington ya había intentado justificar su despliegue naval en la región apelando al derecho de legítima defensa.

No obstante, la magnitud de la intervención terrestre y aérea generó una fuerte preocupación en la Secretaría General de la ONU por la “falta de respeto al derecho internacional”, lo que anticipa un escenario de duros cruces diplomáticos, vetos y acusaciones entre las principales potencias que integran el Consejo de Seguridad.

