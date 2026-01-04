Cristina Kirchner recibió el alta médica tras pasar Navidad y Año Nuevo internada

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta médica luego de permanecer más de dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

La exmandataria había ingresado al centro de salud el pasado 20 de diciembre tras presentar fuertes dolores abdominales. Luego de los estudios correspondientes, el equipo médico determinó la necesidad de una cirugía de urgencia, que se realizó con resultado favorable.

Debido a su situación judicial —cumple prisión domiciliaria— el traslado y la internación se llevaron a cabo con las autorizaciones médicas y judiciales correspondientes. Durante su estadía en el sanatorio, los profesionales siguieron de cerca la evolución postoperatoria, especialmente en los días posteriores a la intervención, considerados los más delicados.

Según se informó, el alta fue otorgada una vez superada la etapa crítica del posoperatorio, que incluyó controles por infección, el retiro del drenaje peritoneal y la estabilización de un íleo postoperatorio, una complicación frecuente tras cirugías abdominales. En ningún momento se registraron cuadros de fiebre ni complicaciones mayores.

A partir de ahora, Cristina Kirchner continuará su recuperación en su domicilio, bajo seguimiento médico ambulatorio y con controles periódicos para evaluar su evolución clínica.

El episodio de salud se produjo en un contexto de alta exposición pública, dado que la ex presidenta atraviesa una condena judicial en la causa Vialidad, lo que generó un fuerte impacto político y mediático en torno a su estado físico durante los días de internación.

Con el alta médica, comienza una nueva etapa de recuperación, mientras su estado de salud seguirá siendo monitoreado en el inicio del año 2026.

