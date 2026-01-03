Trump mostró la primera foto de Maduro detenido y dijo que EE.UU. “va a dirigir” Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar de gran magnitud desplegada durante la madrugada en distintas ciudades de Venezuela. Según confirmó el propio mandatario, ambos fueron sacados del país y trasladados a Nueva York.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa [Cilia Flores], fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses“, escribió Trump en su red social Truth Social.

Horas después, el presidente brindó una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde amplió detalles del operativo y anticipó que su gobierno asumirá el control del país caribeño de manera transitoria.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó Trump, sin precisar plazos ni nombres para el futuro liderazgo venezolano. En ese sentido, dejó en claro que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otra conducción. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano [después de] décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, sostuvo.

El mandatario también advirtió que las fuerzas estadounidenses se encuentran preparadas para avanzar con nuevas acciones militares si fuera necesario. Según explicó, el operativo contó con un despliegue “espectacular” y podría haber una “segunda ola” de ataques.

En relación a los recursos energéticos, Trump aseguró que el petróleo venezolano será administrado por empresas norteamericanas. Dijo que estas compañías repararán la infraestructura dañada y comenzarán a generar ingresos. “Vamos a dirigir el gobierno de una manera justa. Vamos hacer mucho dinero, le vamos a dar dinero a la gente, vamos a reinvertir. Vendieron nuestro petróleo, y tuvimos a un presidente que decidió no hacer nada al respecto y nosotros decidimos hacer algo”, afirmó, aunque evitó confirmar quién encabezará el nuevo gobierno.

Trump explicó que la captura de Maduro se realizó mediante un despliegue de “poder militar estadounidense abrumador”, con operaciones coordinadas desde “aire, tierra y mar”, y comparó la acción con otras intervenciones internacionales, como el ataque a instalaciones nucleares iraníes del año pasado.

“Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer; francamente, en tan poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a nuestra operación”, declaró.

La conferencia fue encabezada por Trump junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Más tarde, el presidente confirmó que Rubio mantuvo contactos con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se puso “a la orden”, aunque no brindó detalles sobre su futuro político.

Consultado por la líder opositora María Corina Machado, a quien Trump mencionó como ganadora del Premio Nobel de la Paz, fue tajante: dijo que “no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para liderar Venezuela”.

Ante las críticas por no haber informado previamente al Congreso sobre la operación militar, Rubio sostuvo que no se trataba de una misión que pudiera ser anticipada a los legisladores. Trump reforzó ese argumento al señalar: “El Congreso tiende a filtrar información”.

Al ser consultado sobre la prioridad que le da a América Latina pese a su política de “Estados Unidos primero”, el mandatario respondió: “Queremos estar rodeados por buenos vecinos, por estabilidad, por energía”.

Los detalles militares fueron brindados por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien explicó que la misión —denominada “Determinación Absoluta”— se inició a pedido del Departamento de Justicia. Confirmó que Maduro y Flores “se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia”.

Caine precisó que participaron unas 150 aeronaves, que se desmantelaron las defensas aéreas venezolanas y que helicópteros militares ingresaron a Caracas. Uno de ellos recibió disparos, aunque logró mantenerse operativo. Toda la operación se extendió durante aproximadamente dos horas y veinte minutos.

Mientras se desarrollaba la conferencia, Trump difundió en sus redes sociales la primera imagen de Maduro tras su captura. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió. En la foto, el líder chavista aparece esposado, con los ojos vendados y auriculares, vestido con un conjunto deportivo gris. También compartió un video con imágenes de los ataques, musicalizado con “Fortunate Son”, de Creedence Clearwater Revival.

El presidente confirmó luego que Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero hasta el USS Iwo Jima y que desde allí partieron rumbo a Nueva York. “Se dirigirán a Nueva York”, declaró en una entrevista con el programa Fox & Friends.

El anuncio provocó un impacto inmediato a nivel internacional y marcó el punto culminante de una prolongada campaña de presión de Washington sobre el gobierno venezolano, que incluyó un despliegue militar sostenido en el Caribe y múltiples ataques a presuntas narcolanchas en los últimos meses.

