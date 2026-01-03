Lula tildó de “inaceptable” la acción de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó un fuerte rechazo a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó ataques estratégicos y la captura del mandatario Nicolás Maduro. Para el líder brasileño, se trata de una “línea inaceptable” que vulnera la soberanía de un país de la región.

Lula advirtió que este tipo de acciones no solo afectan directamente a Venezuela, sino que también representan un riesgo para el orden internacional y la estabilidad de América Latina. En ese sentido, sostuvo que el uso de la fuerza por parte de Washington deja de lado los principios del multilateralismo y promueve un escenario regido por la “ley del más fuerte”.

El mandatario brasileño fue más allá y comparó la situación con algunos de los períodos más oscuros de la historia latinoamericana, marcados por la injerencia extranjera en decisiones políticas internas de los países de la región.

Ante este escenario, Brasil instó a la Organización de las Naciones Unidas a adoptar una respuesta “vigorosa” frente a lo ocurrido, y remarcó la necesidad de preservar a América Latina como una zona de paz, evitando nuevas escaladas de violencia.

Pese a la gravedad del conflicto, el gobierno brasileño reafirmó su disposición a colaborar en instancias de diálogo y a impulsar una salida diplomática que permita descomprimir la crisis.

La postura de Brasil cobra especial relevancia por su peso político y económico en la región, además de compartir una extensa frontera con Venezuela. Con esta posición, el país marca distancia de las acciones unilaterales de Estados Unidos y busca activar a otros organismos regionales para evitar una mayor tensión en el Cono Sur.

