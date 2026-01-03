Milei celebró la captura de Maduro y reafirmó su postura crítica hacia el chavismo

El presidente Javier Milei se pronunció este sábado tras el anuncio de Estados Unidos sobre la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. A través de su cuenta oficial, el jefe de Estado argentino celebró la noticia con un mensaje contundente: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, frase que acompañó con mayúsculas en su publicación en la red social X.

La reacción de Milei se enmarca en su histórica y firme postura crítica contra el gobierno venezolano, al que en reiteradas ocasiones ha calificado de “dictadura atroz e inhumana”, y en el contexto de una situación que consideró una profunda crisis política, social y humanitaria en Venezuela. Para el mandatario argentino, la caída de Maduro representa un paso hacia la libertad y el fin de lo que él describe como un régimen autoritario que ha afectado a la población venezolana.

En su mensaje, Milei también expresó que Argentina celebra la presión ejercida por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, para liberar al pueblo venezolano, y llamó a la comunidad internacional a condenar tajantemente lo que calificó de experimento autoritario.

Además, el presidente argentino volvió a insistir en la necesidad de que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela, reclamó la liberación de todos los presos políticos y recordó el caso del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en ese país, pidiendo que se respeten sus derechos.

Milei aprovechó para destacar el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, a quien describió como una figura clave en el proceso de cambio político que, según él, debería encarar Venezuela.