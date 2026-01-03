Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó fuera de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que fuerzas de su país detuvieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar de gran escala realizada dentro de Venezuela. Ambos habrían sido trasladados fuera del país y enfrentarían cargos en Estados Unidos.

Según informó Trump, la operación se desarrolló durante la madrugada y formó parte de un ataque militar a gran escala que incluyó acciones en distintos puntos estratégicos de Venezuela, entre ellos la ciudad de Caracas. El mandatario estadounidense aseguró que el operativo fue exitoso y estuvo coordinado por agencias de seguridad de su país.

A través de un mensaje público, Trump afirmó que Maduro y Flores fueron capturados y trasladados en avión fuera de Venezuela, aunque no brindó detalles sobre el lugar de destino ni sobre el desarrollo logístico del procedimiento.

El presidente norteamericano sostuvo que ambos serán sometidos a la justicia estadounidense, donde enfrentarían causas penales vinculadas a investigaciones abiertas desde hace varios años, entre ellas acusaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

Tras el anuncio, desde el gobierno venezolano rechazaron la versión oficial difundida por Estados Unidos y aseguraron desconocer el paradero del presidente y de la primera dama. Funcionarios del régimen denunciaron una agresión militar y reclamaron pruebas sobre la situación de Maduro.

La noticia generó reacciones inmediatas en la región. Algunos países reforzaron controles en sus fronteras ante una eventual crisis humanitaria, mientras que distintos gobiernos y organismos internacionales expresaron preocupación por la escalada del conflicto y pidieron respeto al derecho internacional.

Desde Washington, funcionarios de la administración Trump defendieron la operación y consideraron que la captura de Maduro representa un punto de inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela. En tanto, se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones oficiales sobre el operativo y el estado judicial de los detenidos.