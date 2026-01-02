El presunto testaferro de Toviggino usaba una tarjeta corporativa de AFA para pagar gastos por $50 millones

La causa judicial que investiga el origen de una lujosa mansión ubicada en Pilar sumó un dato clave: el presunto testaferro involucrado habría utilizado una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para afrontar gastos mensuales de casi 50 millones de pesos.

Según la investigación, los consumos detectados incluyen pagos habituales y movimientos que no se corresponderían con los ingresos declarados por el sospechoso, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra de lavado de activos.

La causa también abarca otros bienes de alto valor, como vehículos de lujo, que fueron secuestrados durante allanamientos. El expediente continúa bajo análisis judicial para determinar el origen de los fondos y la posible responsabilidad de terceros.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky advirtió que el foco del expediente “no es la casa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, al señalar que los consumos detectados se realizaron con un medio de pago vinculado directamente a la entidad.

En su resolución, el magistrado remarcó que “aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50 millones de pesos”, una cifra que no se condice con los ingresos declarados por los imputados.

Aguinsky ordenó profundizar las medidas de prueba para determinar el origen de los fondos y sostuvo que, en caso de confirmarse un delito en curso, sus efectos “deben cesar de forma inmediata”. La causa continúa en etapa de investigación.

