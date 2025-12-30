El Gobierno disolvió la ANDIS y prometió transparencia en las políticas sobre discapacidad

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud. La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa, en medio del escándalo generado por la salida del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

Adorni aseguró que “la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”. Además, remarcó que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, y pidió evitar interpretaciones erróneas: “No se corta absolutamente ninguna prestación”.

El Gobierno argumentó que la decisión se tomó tras detectar un conjunto de irregularidades administrativas dentro del organismo, creado en 2017 como ente descentralizado. Según explicó Adorni, la ANDIS acumuló “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Entre los casos mencionados se enumeraron pensiones otorgadas sin documentación válida, familiares de personas fallecidas que seguían cobrando beneficios, y médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico. También se detectaron organizaciones que facturaban sin haber prestado servicios reales, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero que funcionaba en un inmueble donde “solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

A partir del traspaso, las políticas sobre discapacidad pasarán a estar bajo control del Ministerio de Salud, que asumirá la administración directa con nuevas herramientas. Según afirmó el vocero, “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

La reestructuración incluirá también la eliminación de 16 cargos políticos, lo que, de acuerdo al Ejecutivo, implica “una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Si bien el traspaso ya venía siendo analizado por el Gobierno, la crisis que se desató tras la filtración de audios del exdirector Diego Spagnuolo aceleró la decisión. Según la agencia Noticias Argentinas, la medida fue impulsada desde los más altos niveles del Ejecutivo tras constatarse que varias de las irregularidades formaban parte del esquema interno del organismo.