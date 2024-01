Israel profundiza sus ataques contra Gaza, donde se esperan medicamentos para rehenes de Hamas

Israel intensificó sus bombardeos en el sur de la Franja de Gaza, devastada por la guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, donde se esperaba la entrega de medicamentos para los rehenes israelíes a cambio de ayuda humanitaria para los gazatíes, en el marco de un nuevo acuerdo anunciado este martes.



En la ciudad de Khan Yunis, en el sur del territorio palestino, se registró una serie de ataques aéreos en la madrugada y testigos afirmaron que hubo bombardeos cerca del hospital Nasser, donde Israel sostiene que se esconden jerarcas de Hamas, según la agencia de noticias AFP.



A la vez, Hamas informó que al menos 81 personas murieron durante la madrugada en la Franja de Gaza, donde la situación fue calificada como "catastrófica" por la ONU.



Israel anunció esta semana que la "fase intensiva" de los combates en el norte de Gaza llegaba a su fin, pero que seguirá operando en el sur hasta lograr sus "objetivos".



La guerra se desencadenó por un ataque sin precedente de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, que dejó unos 1.200 muertos -en su gran mayoría, civiles- y unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina.



En represalia por el ataque del 7 de octubre, Israel prometió aniquilar a Hamas, que gobierna desde 2007 en Gaza, y bombardea desde entonces la Franja, donde murieron hasta el momento 24.448 personas, también mayoritariamente civiles, según la organización islamista.



Qatar anunció este martes que, como producto de una mediación conjunta con Francia, se había alcanzado un acuerdo entre Israel y Hamas "para entregar medicinas para los rehenes israelíes a cambio del envío de un cargamento de ayuda humanitaria para los civiles de la Franja de Gaza".



De los 240 secuestrados en el sur de Israel, 132 siguen cautivos en Gaza y se considera que 25 de ellos murieron, sin que se haya restituido hasta el momento sus cadáveres, según las autoridades israelíes.



Un centenar de rehenes fueron liberados durante una tregua humanitaria a finales de noviembre, a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel, acuerdo que también fue negociado por Qatar.



Al menos un tercio de los secuestrados en el ataque de Hamas sufren enfermedades crónicas y necesitan medicamentos, según el colectivo de familiares de rehenes "Bring them home now" ("Tráiganlos a casa ahora").



Casi 24 horas después de que se diera a conocer el acuerdo, Hamas rechazó que Israel inspecciones los envíos de medicamentos a la Franja de Gaza y sostuvo que por cada caja destinada a los rehenes israelíes se entregarán 1.000 para el pueblo palestino.



"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó una petición para entregar medicinas a los prisioneros de guerra de Hamas con 140 tipos de medicamentos, así que se han fijado condiciones", explicó en su mensaje Mousa Abu Marzook, alto funcionario político del grupo islamista, en la red social X.



"No habrá inspecciones a los envíos de medicinas por parte del Ejército enemigo", agregó Marzook, una condición que fue autorizada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.



"Por cada caja de medicinas a los rehenes, mil para nuestro pueblo. Se entregarán los medicamentos a través de un país en el que confiemos", detalló Marzook, quien recalcó el CICR trasladará los medicamentos a "cuatro hospitales que cubren todas las zonas de la Franja de Gaza".



Asimismo, indicó que entre las condiciones figura "entregar más ayuda y comida" para el pueblo palestino de la Franja de Gaza, según la agencia de noticias Europa Press.



Mazook reveló que Francia se ofreció a hacer la entrega, pero que Hamás "se negó por la falta de confianza en el Gobierno francés, su posición de apoyo a la ocupación israelí y su oposición a las aspiraciones de libertad y retorno del pueblo palestino".



Foto: AFP.



Por su parte, el organismo responsable para asuntos palestinos del Ministerio de Defensa israelí aseguró que los cargamentos sí serán revisados por Israel antes de ingresar al enclave, como ocurre con toda la ayuda que entra a la Franja, que es controlada para impedir que se ingrese armamento para Hamas.



"Según la directiva del mando político, cinco camiones que transportan medicamentos serán sometidos a un control de seguridad en el paso fronterizo de Kerem Shalom", señaló un coordinador del organismo, según el diario Times of Israel, después de que la posibilidad de que no fueran revisados generara una fuerte controversia en Israel, con críticas al primer ministro, Benjamin Netanyahu.



En este contexto, dos aviones militares qataríes con remedios llegaron al aeropuerto egipcio de Al Arish, en la península del Sinaí, y aguardan para ser trasladados a la Franja de Gaza en las próximas horas.



En Nir Oz, un kibutz cercano a Gaza, el colectivo "Bring them home now" organizó una fiesta de primer cumpleaños simbólica para el rehén más joven, Kfir Bibas, de origen argentino-israelí.



La familia del bebé en Argentina convocó a reunirse este miércoles, desde las 18 horas, en el Parque Centenario porteño, para pedir por su liberación y la de todos los rehenes. "No podemos festejar un cumpleaños sin el cumpleañero", aseguraron.



Hamas anunció en noviembre su muerte, pero las autoridades israelíes no lo confirmaron.



En Tel Aviv, manifestantes israelíes antiguerra se enfrentaron este martes a la policía en una protesta contra el Gobierno de Netanyahu y por un alto el fuego en Gaza.



Tensiones regionales

La violencia desatada el 7 de octubre también se extendió a Cisjordania ocupada, donde donde diez palestinos murieron en bombardeos de drones israelíes en las regiones de Naplusa y Tulkarem, según la Media Luna Roja palestina.



El ejército israelí, que incrementó sus intervenciones armadas en Cisjordania desde que estalló la guerra, presentó a uno de los muertos como el jefe de una "célula terrorista" que "planeaba un atentado inminente de gran magnitud".



El conflicto también acentúa las tensiones regionales entre Israel y sus aliados, por un lado, e Irán y su "eje de resistencia," formado por grupos armados como Hamas, los rebeldes hutíes de Yemen o el movimiento libanés Hezbollah.



En la frontera entre Israel y Líbano, los intercambios de disparos son casi diarios entre el Ejército israelí y Hezbollah.



Otra de las zonas de tensión es el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen multiplicaron en las últimas semanas sus ataques contra barcos que consideran vinculados a Israel, en "solidaridad" con los palestinos, en una vía por donde transita el 12% del comercio mundial.



Estados Unidos, que junto a Reino Unido lanzó ataques contra los hutíes en Yemen, anunció hoy que los incluirá en su lista de grupos terroristas como forma de ejercer presión.