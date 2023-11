Nuevo intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos en el tercer día de tregua

Una nueva liberación de 17 rehenes secuestrados por Hamas a cambio de 39 presos palestinos se concretó este domingo, en el tercer día de tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino que permite suministrar más ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza.



Los rehenes, 14 israelíes y tres extranjeros, fueron entregados dentro de Gaza a la Cruz Roja, que así lo informó a Israel, dijo el Ejército israelí en un comunicado.



La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó la lista de los prisioneros liberados por Hamas, entre los que figuraban 13 mujeres y varios menores israelíes, un hombre con doble nacionalidad ruso-israelí y tres tailandeses.



Los israelíes liberados son Avigail Idan, de 4 años; Alma Avraham, de 84; Aviva Adrian Siegal, de 62; Hagar Brodetz de 40; Ofri Brodetz, de 10; Yuval Brodetz, de 8; Uriah Brodetz, de 4; Hen Goldstein-Almog, de 48; Agam Goldstein-Almog, de 17; Gal Goldstein-Almog, de 11; Tal Goldstein-Almog, de 8; Dafna Elyakim, de 15; Ela Elyakim, de 8; y el ruso israelí Ron Kriboy, de 25, según la agencia de noticias ANSA.



Hamas dijo que el rehén ruso-israelí fue liberado más temprano "en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso, Vladimir Putin, y en aprecio a la posición rusa en apoyo a la causa palestina".



La agencia de noticias estatal rusa TASS, citando a fuentes de Hamas, dijo que el rehén ya había sido entregada a la Cruz Roja.



Las liberaciones se produjeron en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el grupo islamista palestino con el gobierno israelí, con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto.



El acuerdo, que comenzó a regir el jueves y, en principio, expira este lunes por la noche, prevé cuatro días de tregua que deberían permitir la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos, detenidos en cárceles israelíes.



El ejército israelí informó que 12 de los rehenes fueron llevados a una base militar y que una persona fue trasladada directamente a un hospital.



La persona hospitalizada es Elma Avraham, de 84 años, quien fue trasladada a un hospital en helicóptero en estado grave, según el diario israelí Haaretz.



Otros cuatro rehenes liberados se dirigían al cruce de Rafah, fronterizo con Egipto, dijo el ejército israelí.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que entre los liberados había una niña que también tiene la nacionalidad estadounidense.



Según la prensa israelí, se trata de Avigail Idan, de 4 años, cuyos padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre.



Asimismo, Biden afirmó que la tregua "está dando resultados que salvan vidas" y sostuvo que debería ser extendida "mientras sigan saliendo prisioneros" de Gaza.



En tanto, Israel dijo que liberó este domingo a 39 prisioneros palestinos.



La Autoridad Palestina para Asuntos de Prisioneros y Ex Prisioneros anunció los nombres de los 39 liberados, destacando que todos son menores, la mayoría de Jerusalén.



En total, el movimiento islamista entregó desde el viernes 58 rehenes israelíes y extranjeros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), e Israel liberó a 117 presos palestinos.



Las liberaciones de hoy se produjeron en un contexto crítico luego de que las de ayer se retrasaran varias horas porque Hamas acusó a Israel de no respetar los términos del acuerdo, una señal que mostró la fragilidad de la tregua.



Sobre esa dilación, el vocero del Ejército israelí Doron Spielman declaró hoy que Hamas emplea una "táctica dilatoria" en una "guerra psicológica".



Mientras tanto, con el permiso de Israel, centenares de camiones con ayuda humanitaria siguieron entrando en la Franja de Gaza, asediada desde hace siete semanas en el marco de la ofensiva israelí por el sangriento ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre.



La ONU informó que 248 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron desde el viernes a la Franja.



El 7 de octubre, milicianos de Hamas y del grupo Yihad Islámica se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza, mataron a 1.200 personas y secuestraron a alrededor de 240, incluyendo una veintena de argentinos.



Más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños, murieron desde entonces en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, y 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas por la violencia, según Hamas.



En Cisjordania, los otros territorios palestinos, convoyes de vehículos con banderas de movimientos palestinos liderados por Hamas desfilaron por las calles el sábado mientras escoltaban un colectivo del CICR que transportaba a los liberados.



En Jerusalén este, la parte de mayoría palestina de la ciudad, las celebraciones fueron más discretas.



Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, armados y con casco, rodeaban en gran número la vivienda de Israa Jaabis, de 39 años, la prisionera más conocida de la lista de ayer, según la agencia de noticias AFP.



Jaabis fue condenada a 11 años de prisión por detonar un recipiente con gas que llevaba en el maletero de su vehículo durante un control de tránsito en 2015, hiriendo a un agente de Policía.



Su fotografía con los dedos atrofiados y el rostro parcialmente quemado en un tribunal israelí se suele utilizar para mostrar el sufrimiento de los prisioneros palestinos.



"Me avergüenza hablar de alegría cuando toda Palestina está herida", dijo Jaabis a periodistas.



Cisjordania y Jerusalén este están bajo ocupación militar y colonizadas por Israel. Los palestinos los reclaman para fundar allí un Estado independiente, que incluya también a la Franja de Gaza.



Cisjordania ya atravesaba su periodo más violento en años antes de la escalada entre Israel y Hamas, y las tensiones se dispararon más desde entonces, lapso en el que han muerto más de 230 palestinos en operativos militares o ataques de colonos israelíes.



En ese territorio, ocho palestinos murieron en las últimas 24 horas en varios incidentes con el Ejército israelí, según el Ministerio de Salud palestino.



En tanto, Netanyahu visitó este domingo el norte del enclave palestino asediado, donde dijo que su país cumplirá con los "tres objetivos para esta guerra: eliminar a Hamas, devolver a todos los rehenes y asegurar que Gaza no se vuelva una amenaza para el Estado de Israel otra vez".



Continuaremos "hasta el fin, hasta la victoria. Nada nos detendrá", dijo en un video divulgado por su oficina, en el que se lo ve rodeado de un grupo de soldados.



Según la oficina del primer ministro, Netanyahu visitó uno de los túneles de Hamas descubiertos por las tropas israelíes la semana pasada.



Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Herzi Halevi, advirtió que la ofensiva en Gaza, que desde fines de octubre incluye también una operación terrestre, no ha terminado.



"Empezaremos a atacar de nuevo Gaza en cuanto la tregua termine", prometió.



Como contrapartida, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, reiteró que la Franja de Gaza debe ser puesta bajo el control y la soberanía de ese sector, porque "es una parte inseparable del Estado Palestino" y, por lo tanto, "es imposible apoyar los planes de la ocupación israelí de separar Gaza de Cisjordania y Jerusalén", según el diario Jerusalem Post.