Messi: "Quedó demostrado que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró"

El astro argentino Lionel Messi analizó la victoria de la selección nacional sobre Ecuador por 1 a 0 en la jornada inaugural de las Eliminatorias 2026 y advirtió que "este grupo no se va a relajar, porque lo del Mundial fue muy lindo pero ahora comienza una nueva etapa".



"Sabíamos que hoy iba a ser difícil, son partidos muy igualados y jugamos contra una gran selección, tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante”, comentó.



"Lo que pasa es que todos le quieren ganar siempre a Argentina, y más ahora que somos campeones del mundo"



Además, se refirió a su salida a los 44m. del complemento por Exequiel Palacios, hecho que no ocurría desde el 25 de junio de 2014 en la victoria sobre Nigeria por 3 a 2 durante el Mundial 2014: “al final estaba cansado porque fue un partido duro, pero me sentí muy bien. Pero seguramente no va a ser la última vez que empiece a salir durante los partidos”.



El capitán, de 36 años y nuevo goleador histórico de las eliminatorias con su tanto de tiro libre junto a Luis Suárez, ambos con 29, se alegró con la victoria, pero fue más allá: “disfrutamos muchísimo todo lo que pasó, pero tenemos que mirar para adelante, sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba, tenemos que seguir como ahora y pelear cada partido”.



“Lo que pasa es que todos le quieren ganar siempre a Argentina, y más ahora que somos campeones del mundo, por eso no podemos bajar, tenemos que subir aún más porque la exigencia de los partidos es máxima”, apuntó.



"Nunca jugué en la altura de Bolivia, pero me dijeron que es muy duro, así que trataremos de hacer el mejor partido”



Por otro lado, el zaguero del Tottenham inglés, Cristian Romero, se refirió al duro desarrollo del encuentro. “Ellos propusieron un partido trabado, se pararon atrás y aprovecharon nuestros errores, pero cuando apareció Leo abrió el partido y pudimos haber terminado con una diferencia más amplia. Hoy disfrutaremos esta victoria y después prepararemos el próximo partido".



“Y para lo que viene, nunca jugué en la altura de Bolivia, pero me dijeron que es muy duro, así que trataremos de hacer el mejor partido”, concluyó.



La selección argentina disputará la 2da. jornada de eliminatorias el martes a las 17.00 frente a Bolivia en el Estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3577 metros sobre el nivel del mar.