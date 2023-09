Alvizo: "El domingo se define si vamos a tener un gobierno realmente santotomesino"

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. En ese marco, el candidato a intendente Rodrigo Alvizo, señaló que los comicios se desarrollarán "en un contexto difícil, con un país que no atraviesa un buen momento económico y con mucha incertidumbre por los resultados de las PASO nacionales".

En nuestra ciudad, en tanto, el edil señaló que "el oficialismo perdió contundentemente y ni siquiera pudo superar las primarias, por lo que pase lo que pase, este año habrá un cambio de gestión".

“Yo le pido a los vecinos que vayan a votar, porque esta elección es muy importante. El domingo se define si vamos a tener un gobierno realmente santotomesino, o si nos van a seguir engañando con promesas políticos de afuera”, señaló y añadió: “El voto es una herramienta para los santotomesinos, hay que ir a votar con esperanzas de que las cosas pueden mejorar”.

En Santo Tomé la disputa para el cargo de intendente se da entre cuatro candidatos: Alvizo, Weiss Ackerley, Don y Montenegro. El representante de Juntos Avancemos, evitó hablar de sus contrincantes y sostuvo: “Acá tenemos que dejar de meter la política en una discusión sobre Santo Tomé. La situación es difícil, los vecinos necesitan una mano y hay que acompañarlos. Santoto necesita una solución santotomesina”.

El actual concejal también reconoció que se encuentra expectante: “Ser intendente es un gran sueño para mi, le di toda mi vida a Santoto. Mi familia está conmigo en cada paso, saben que no ha sido un camino fácil porque caminaron junto a mi. Yo hice toda mi vida acá, fui a la escuela, jugué al fútbol, crié a mis hijos. Nada me haría más feliz que llegar a la intendencia para cuidar a todos los santotomesinos”.

Finalmente, Alvizo dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Se que muchos jóvenes hoy no quieren participar, no ven un futuro en Santo Tomé. Pero estoy convencido de que este es el momento para que ellos recuperen las ganas, la esperanza. Nuestra ciudad tiene un potencial enorme, hay que trabajar en serio para que nuestros jóvenes puedan hacer su vida en Santo Tomé y no tengan que irse a otra ciudad. Estoy seguro de que los chicos van a vivir en una santoto mucho mejor”