Dionisio Scarpin: “El kirchnerismo sigue perjudicando a 8 millones de inquilinos”

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, participó este martes del encuentro para el debate de la nueva Ley de Alquileres y la posterior reunión de la Comisión de Legislación. “Tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los representantes tanto de los inquilinos, como de las cámaras inmobiliarias y propietarios. Pero nuevamente, el kirchnerismo deja en claro que no le importa solucionar los problemas reales de la gente y pusieron trabas para avanzar en el tratamiento”.



“Desde 2020 vemos una retracción de la oferta con mínimos históricos en la disponibilidad de viviendas sumado a la disparada de los precios, el declive en la inversión inmobiliaria y un menor trabajo en el sector de la construcción”, afirmó el legislador. En este sentido, Scarpin expresó: “Estos cambios pretenden mejorar la oferta de inmuebles. Hoy los propietarios no tienen incentivos para poner las viviendas en alquiler lo que afecta también a los inquilinos”.



Asimismo, Dionisio Scarpin señaló que las modificaciones “son superadoras también en el establecimiento del plazo mínimo de contrato que estipula en dos años y en la no exigencia al inquilino el pago de alquileres anticipados, ni depósitos de garantías superiores a un mes”. Y agregó: “El proyecto que nos llegó de Diputados busca cuidar a los inquilinos pero también a los propietarios, con distintos incentivos. Por eso es inentendible, en un contexto de crisis y de falta de viviendas para alquiler, esta postura del oficialismo”.