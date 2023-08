Unión Santo Tomé se medirá ante Atlético San Jorge en los playoffs de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe definió sus cruces de playoffs de la etapa federativa en la noche del viernes tras la disputa de los últimos ocho partidos interzonales de la fase regular. En esa instancia el Club Unión de nuestra ciudad clasificó tercero dentro de su grupo.

Los mejores 16 elencos de la primera etapa quedaron sembrados así de cara a la serie al mejor de tres encuentros en busca de los cuartos de final: Atlético Tostado vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Atlético San Jorge vs. Unión de Santo Tomé, Atlético Sastre vs. Huracán de San Javier, Alumni de Casilda vs. Americano de Carlos Pellegrini, El Tala de Rosario vs. Atlético María Juana, Banco Provincial de Santa Fe vs. Club Atlético Ceres Unión, Temperley de Rosario vs. Atalaya de Rosario y San Martín de Carlos Pellegrini vs. Sanjustino.

Las tablas de los grupos

Zona A: Banco 5-3, Atlético Ceres Unión 4-4, Huracán 4-4, Independiente 3-5.

Zona B: Atlético Tostado 7-1, Sanjustino 5-3, Racing 2-6, Ben Hur 2-6.

Zona C: El Tala 6-2, Atlético María Juana 4-4, Rivadavia 3-5, Ceci 2-6.

Zona D: Atlético Sastre 7-1, Atalaya 5-3, Unión Santo Tomé 3-5 y Centenario 2-6.

Zona E: Alumni 6-2, San Martín 6-2, Náutico 3-5, Brown 0-8.

Zona F: Atlético San Jorge 7-1, Temperley 6-2, Americano 4-4, Regatas 0-8

La general

Primeros

1 Atlético Tostado 7-1 +135

2 Atlético San Jorge 7-1 +114

3 Atlético Sastre 7-1 +71

4 Alumni de Casilda 6-2 +55 (692 GF)

5 El Tala de Rosario 6-2 +55 (642 GF)

6 Banco Provincial de Santa Fe 5-3 +70

Segundos

7 Temperley de Rosario 6-2 +152

8 San Martín de Carlos Pellegrini 6-2 +63

9 Sanjustino 5-3 +73

10 Atalaya de Rosario 5-3 +43

11 Cacu de Ceres 4-4 +7

12 Atlético María Juana 4-4 +6

Terceros