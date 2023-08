Ni Una Menos en "alerta" contra la quita de derechos que impulsa la "ultraderecha"

El movimiento Ni Una Menos realizó este martes una asamblea feminista abierta, a modo de "alerta social", en la que se pronunció por "no permitir que se arrebaten los derechos" logrados por distintos colectivos frente a los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que propuso cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.



Bajo la consigna "estamos en alerta colectiva. Necesitamos pensamiento, articulación política y acción, frente a la ultraderecha" el encuentro tuvo lugar frente al espacio de Ni Una Menos en la calle Bartolomé Mitre 1767 del barrio porteño de Montserrat, luego de cortar la calle durante la tarde del martes con la bandera principal del movimiento con la leyenda: "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".



"Frente a los resultados de las elecciones primarias, se generó una sensación de mucho resquemor, ganas de juntarnos, de generar una instancia organizativa, pero también de elaboración política de la coyuntura, donde claramente los candidatos más votados, son candidatos que han señalizado al movimiento feminista como enemigo y han amenazado con la quita de derechos", detalló la coordinadora de las asambleas del movimiento Lucía Caballero.



"Queremos impedir que la derecha o que la ultraderecha sean gobierno en este país", remarcó.



Con respecto a una de las propuesta de Milei sobre "cerrar" el Ministerio de Mujeres, aludió a que "dar de baja el ministerio no es ahorro de gasto, es un mensaje político de que la militancia feminista va a ser perseguida y vamos a perder no solo el derecho al aborto, sino el salario universal, el reconocimiento de las tareas comunitarias, el reconocimiento del cuidado".



"Dar de baja al Ministerio de Mujeres es la punta de un iceberg, que es recortar todo el gasto del Estado en la prevención, en el abordaje de las violencias, pero también en, por ejemplo, programas como el Potenciar Trabajo, el programa Acompañar y distintos derechos y que fuimos consiguiendo a lo largo de estos años con la lucha feminista", acentuó Lucía Caballero.

LAS AMENAZAS DE MILEI

Una día después de celebradas las PASO, el candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dijo que en caso de ser electo "haría un plebiscito" sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tras reiterar que está "en contra del aborto" y enfatizó que "no es un derecho ganado".



Horas después aseguró que también cerrará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por Alberto Fernández.