Montenegro: “Tenemos una propuesta con más de 100 acciones para el primer año de gestión”

Este miércoles por la noche en el Club Legislatura, se realizó la presentación oficial de la lista de Encuentro Progresista que competirá en las elecciones generales del próximo 10 de septiembre.

En diálogo con Santotoméaldía, Mario Montenegro, candidato a intendente sostuvo que "Es el momento en donde las propuestas electorales tenemos que brindarle a la ciudadanía cuál es nuestro plan de gobierno y hasta el momento lo que vimos fueron slogan y propuestas sin contenido".

En ese sentido destacó que desde la fuerza que representa, "tenemos una propuesta con más de 100 acciones para el primer año de gestión, vamos a focalizarnos y priorizar los primeros 100 días de gobierno en mejorar los servicios públicos, pero además los servicios públicos y la obra pública trascendentales que necesitamos los santotomesinos".

Asimismo destacó que la propuesta incluye también "tres ejes fundamentales que van a ser salud, seguridad, hábitat, vivienda y transporte público, pero además tenemos una agenda sobre ambiente y sustentabilidad, sobre turismo social, educación, deporte, cultura, en donde también entendemos que la propuesta y el eje de un gobierno moderno y accesible tiene que ser fundamental y desarrollo humano. Además vamos a generar las condiciones para que los santotomesinos expresen su necesidad y su idea, es momento en donde cada idea y cada proyecto lo vamos a convertir en propuesta, tenemos equipos, tenemos profesionales, tenemos cuadros técnicos que son parte de este gran equipo con experiencia".

Sobre el momento actual que atraviesa el país, manifestó que "vivimos una realidad compleja desde lo político y lo económico. Tenemos una economía desequilibrada, con un gran impacto en lo social, en lo sanitario, en lo educativo" y para solucionarlo, "requiere de experiencia, de equipo, de capacidades públicas, de capacidad de gestión, no es momento de improvisaciones".

"Nosotros nos constituimos como tercera fuerza, no es menor en un contexto de polaridad, en donde queremos representar al vecino que se levanta todos los días para ganarse el pan, que con su trabajo hace rodar la economía, queremos representar a los santotomesinos que hoy están angustiados, que hoy ven que la política no los escucha, que no se sienten representados, que su voz no se siente representada pero hay incertidumbre", remarcó.

En esa línea, afirmó que "cuando hablamos en los barrios y en las instituciones nos dicen que hay incertidumbre, una incertidumbre inagotable, en donde no hay futuro para los jóvenes, en donde los adultos mayores tienen dificultad para acceder a medicación, al servicio sanitario, en donde es momento que los gobiernos locales tengan un rol protagónico y clave para mejorarle la calidad de vida a los vecinos y nosotros estamos preparados para eso".

Por su parte, Alejandra Chena, candidata a concejal, sostuvo que " es muy saludable que la representatividad en el Concejo esté repartida" y que un partido "no tenga una mayoría automática".

"Es necesario que todas las voces estén representadas y haya control de los recursos y de la información pública, es muy bueno para la democracia y para que el vecino pueda estar al tanto de en qué se gastan sus recursos y para que la gestión sea más transparente", concluyó.