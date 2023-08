Solo cinco de las 15 fuerzas que se presentaron en las PASO podrán competir en octubre

Sólo cinco de las 15 fuerzas que se presentaron para competir por la presidencia de la Nación podrán hacerlo en las elecciones generales de octubre, ya que diez de ellas, incluidas las que encabeza el peronista Guillermo Moreno, Libres del Sur, el Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero, no alcanzaron el 1,5 por ciento de los votos exigidos reglamentariamente.



De acuerdo a los datos provisorios, sólo lograron el pasaporte para las elecciones de octubre La Libertad Avanza (3a0,41%); Juntos por el Cambio (28,22%), Unión por la Patria (27,01%); Hacemos (4,03%)y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (2,61%).



Entre los que no alcanzaron el piso exigido reglamentario para poder presentarse en octubre, el primer excluido fue Principios y Valores, que con sus cinco precandidatos internos sólo llegó al 0,78 por ciento, siendo Moreno quien se impuso entre sus pares con 140.000, de los 144.000 votos conseguidos.



Libres del Sur tampoco alcanzó el objetivo, ya su único precandidato, Jesús Escobar, cosechó el 0,69 por ciento de los votos; en tanto que el Manuela Castiñeira, del Movimiento al Socialismo, se quedó en el 0,35 por ciento y Marcelo ramal, del Partido Obrero, rondó el 0,26 por ciento.



Por encima del 0,30 el Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad, con Santiago Cúneo y Raúl Castells en la competencia interna, también quedaron fuera de las generales; al igual que el Frente Patriota Federal, de Alejandro Biondini, que sumó el 0,21 por ciento, y al Movimiento de Acción Vecinal, que llevó a Raúl Albarracín, que recogió el 0,18 por ciento.



Con el 0,09 por ciento quedó eliminado de la posibilidad de competir en octubre el Frente Liber.ar, que presentó tres precandidatos, incluido Julio Bárbaro; al igual que Proyecto Joven, que llevó tres boletas, incluida la que candidateaba a Oscar 'Mempo' Giardinelli.



El último lugar lo ocupó la histórica Unión del Centro Democrático, que obtuvo el 0,04 por ciento, equivalente a poco más de 9.500 votos.



Entre los diez espacios que no llegaron al piso exigido sumaron el dos por ciento de los votos, unos 400.000 votantes que en octubre deberán reconfigurar sus preferencias.

