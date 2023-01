“Santa Fe en tu Corazón” deslumbró a pura cumbia al público de Cosquín

Bajo la consigna “Santa Fe en tu Corazón late cumbia”, la noche del último domingo de enero, en la 9ª luna de Cosquín, el elenco de la Invencible subió al escenario de la Plaza Próspero Molina e hizo vibrar a todo el público presente, con su puesta en escena, especialmente diseñada para ser estrenada en la 63º edición del emblemático Festival Nacional de Folklore.



La delegación oficial hizo una rutilante presentación con un cuerpo de baile de 38 intérpretes, junto a 24 músicos reconocidos, y así como en la edición 2022 del encuentro folclórico la provincia fue representada a partir de una coreografía en homenaje al chamamé; este año el ministro de Cultura Jorge Llonch precisó que fuera la cumbia el género que brillara en Cosquín.



Es así que la delegación oficial “Santa Fe en tu Corazón” brindó un homenaje a variados íconos de la cumbia santafesina; entre ellos Juan Carlos Denis, Leo Matioli, Los Palmeras y varios artistas más que en la actualidad continúan haciendo palpitar el corazón de cada santafesino.



La Plaza Próspero Molina recibió la propuesta con enorme entusiasmo, y lo demostró por medio de sucesivos aplausos, vítores y mucho baile. La cumbia santafesina hizo vibrar Cosquín.



Sobre la exultante respuesta del público a la actuación de Santa Fe, el ministro Llonch expresó su gran satisfacción: “El arduo trabajo que se hizo es maravilloso. Creo que el folklore es identidad. Esto es identidad. Buscamos que la gente disfrute de lo bueno y la plaza se levantó, aplaudió y pidió bis. Teníamos confianza que esta música iba a gustar”.



En relación con el origen de la propuesta artística, Llonch explicó la esencia del trabajo realizado: “La idea es romper los muros de los géneros musicales, que se pueda fusionar la música. La música no tiene límites, no tiene barreras y eso es lo que quisimos hacer en esta presentación” y continuó: “Fue un desafío. Nos gusta romper esos muros. El folklore tiene una complejidad armónica tan rica, tan hermosa y tan elaborada. En cualquier casa, en cualquier barrio se baila cumbia y eso es lo que quisimos representar. Ese folklore santafesino que es hermoso”.



Por otra parte el ministro hizo un breve parate en el recorrido de este género en nuestra provincia: “En todos los pueblos de Santa Fe se baila cumbia y no se baila igual, por eso se fue armando un trabajo en la línea del tiempo que hicieron los coordinadores generales. Donde la música de cumbia viene de África por los tambores, entra a Latinoamérica por Colombia con los bronces, pasa por el tango, empieza la guitarra y después entra el acordeón y toda la gente tomó esa música como propia, como parte de la identidad”.



En tanto la profesora de danza y bailarina Alejandra Bustos, una de las responsables de la coordinación general, manifestó: “Apostamos al folklore de Santa Fe. Santa Fe tiene su identidad. El folklore es el saber del pueblo y lo que sabe el pueblo es eso que sucede de forma espontánea, de manera popular, en un encuentro”.



“Desde la década del sesenta en adelante en Santa Fe se baila cumbia espontáneamente, en forma popular. No hay un registro, no hay algo academizado, no hay un libro donde diga cómo sucede y eso es el folklore” cerró con énfasis.



Para finalizar recordó cómo se gestó la delegación: “Esta delegación tuvo por primera vez en la provincia una convocatoria abierta para bailarines y bailarinas de toda la provincia. Tanto la convocatoria como las audiciones fueron abiertas. Cada uno de los artistas que subieron al escenario, fue tratado como tal, tiene su cupo laboral dentro de la provincia y está arancelado”.



Asimismo Renzo Cremona, profesor de danzas folclóricas y tango, también responsable de la coordinación, destacó: “Fue muy emocionante ver cómo la plaza responde a esta propuesta, que habla de nuestra identidad, habla de nuestra cultura. Es lo que sucede en las festividades. Siempre decimos que en ninguna celebración, cuando suena una cumbia, un santafesino se queda sentado o sentada. Eso es lo que quisimos traer a la plaza. La plaza pedía otra. Creo que es lo mejor que pudimos recibir. También instaurar la cumbia santafesina como nuestro folklore y no dividir. La cumbia santafesina también es folklore, es nuestro y es nuestra identidad. Hay que empezar a abrirle las puertas porque se lo merece. Habla de nosotros”.



Por último la cantante Vanesa Baccelliere, integrante de la delegación, aportó su mirada: “La cumbia es un género más. La cultura, la producción está constantemente en movimiento. Hemos cargado por mucho tiempo una mirada europeizada de que los géneros como la cumbia, el chamamé, han sido considerados géneros menores por la academia. Tenemos que repensar todo el tiempo la producción. No podemos negar que la cumbia es parte de la música de esta provincia”.



Un repertorio para cantar y bailar

En Cosquín, “Santa Fe en tu Corazón late Cumbia” no se quedó en la armoniosa y coordinada coreografía y presentó un variado repertorio.



Iván Taravelli arrancó con “La clave de la cumbia”, que acompañó con citas musicales de La cumparsita, Bella Morena y El pescador.



El bloque de cumbias enganchadas incluyó Vete, de Joé y Delfín Amaya; La Bailadora, de José Pennesi; Jurabas Tú, de Cáceres y Estigarribia; la versión cumbiera de La Bestia Pop, del Indio Solari y Skay Beilinson; otra versión muy aclamada, como De música ligera, de Cerati - Bosio; Llorarás más de 10 veces y Después de ti , de Leo Mattioli; Mil lágrimas, de Darío Zanco; 9- Tú eres, de Zanco y Torres; Mira como baila, de Rubby Pérez y Humillate, de Beto Zapata.



El cierre, antes de los bises, fue para la banda Palmae, que interpretó Olvídala, de Tico Mercado; Lo que quiere la chola y El parrandero, de Oscar Arturo Pérez y Rubén “Cacho” Deicas, y La Suavecita, de Lucho Argaín.