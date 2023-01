El Gobierno aclaró que en la provincia de Santa Fe no se registran casos de infección por Salmonella o Shigella

El Ministerio de Salud de Santa Fe aclaró que los mensajes viralizados acerca de infecciones por Salmonella o Shigella, corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, desde la cartera sanitaria confirmaron que no se registra ningún caso sospechoso por Salmonella o Shigella en la provincia de Santa Fe.



Por último, brindaron recomendaciones a la población para evitar infecciones producidas por alimentos:



>> Lavado de manos frecuente



>> Consumir productos habilitados por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)



>> Buena cocción de los alimentos



>> Usar agua segura, en el caso de agua que no sea de red, agregarle dos gotas de lavandina por litro, hervirla 3 minutos o usar pastillas potabilizadoras



>> Lavar cuidadosamente los vegetales



>> No consumir productos con mal olor



>> En la preparación de los alimentos, asegurar la limpieza del lugar, evitar utilizar los mismos utensilios para carnes crudas y el resto de los productos



>> No consumir alimentos elaborados con huevos crudos.