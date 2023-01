La Defensoría del Pueblo advierte sobre incumplimientos de las empresas que otorgan planes de autoahorro

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reiteró su preocupación ante la persistente vulneración de derechos de los consumidores por parte de las empresas que otorgan planes de ahorro para automóviles. La institución explicó que estas firmas incurren en muchos casos en el incumplimiento al deber de informar, de los plazos de entrega, prácticas abusivas y publicidad engañosa.

“Son numerosas las consultas respecto al aumento del valor de las cuotas. Notamos que no existe una información clara por parte de los vendedores respecto de la modalidad de composición de la cuota pura, la cual, si bien no tiene intereses, se actualiza mes a mes tomando como referencia el valor de la unidad ahorrada”, explicaron desde la Defensoría, al indicar que en este caso no se cumple el deber de informar correctamente a la ciudadanía.

Respecto del seguro del automotor, desde el organismo protector de derechos indicaron que “los contratos de planes de ahorro establecen que la contratación del seguro automotor debe realizarse mediante el administrador del plan y no de forma particular por el ahorrista. En la generalidad de las consultas por este tema, los ahorristas manifiestan, y acreditan con presupuestos, que la prima que se le cobra de seguro automotor supera sustancialmente el precio que podrían conseguir contratando la póliza de manera privada con la misma compañía aseguradora y manteniendo las características de la cobertura”.

La Defensoría del Pueblo también alertó que “son recurrentes las consultas relativas a los plazos de entrega de los rodados”. Y explicó que “en estos casos el contrato fija el pago de una indemnización a favor del adjudicatario por el incumplimiento por parte de la administradora en los plazos de entrega”.

En relación con la publicidad engañosa, en la institución indicaron que “determinadas empresas publicitan planes como si fueran un plan nacional avalado por el Estado, alegando que la cuota es fija (sin actualización en caso de aumento del valor del vehículo)”, lo cual no es cierto. También hablan en muchos casos de “promesas de entregas aseguradas, siendo que el contrato solo contempla la posibilidad de resultar adjudicatario por sorteo o licitación”.

Finalmente, la institución informó haber recibido numerosas consultas sobre el reintegro de haberes una vez finalizado el plan. “Generalmente las liquidaciones no son claras y cuentan con ítems donde se realizan descuentos significativos bajo la leyenda bonificaciones comerciales sin explicar de forma clara a que hacen referencia”, abundaron.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe viene trabajando hace muchos años en la problemática de los planes de autoahorro. Durante este lapso se han mantenido reuniones con representantes de la Inspección General de Justicia, fabricantes de autos para abordar y resolver los diversos inconvenientes presentados ante la institución.

En octubre pasado, los defensores del Pueblo a cargo de la provincia de Santa Fe, Gabriel Savino y Jorge Henn, acompañados de sus pares de Santiago del Estero, Lionel Suárez (presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ─Adpra─); Chaco, Bernardo Voloj, y Tucumán, Karim Kanam, se reunieron con el director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), Darío De León.

Lo hicieron tras tomar conocimiento de una resolución del organismo nacional que recogía algunos de los requerimientos que había realizado la institución protectora de derechos al respecto. En esa oportunidad, se acordó continuar trabajando para resolver otros aspectos de la problemática. No obstante ello, continúan varios inconvenientes que son motivo de recurrentes planteos en la Defensoría del Pueblo.