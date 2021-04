Superliga Europea: el uno por uno de los clubes que se bajaron

El proyecto de sumar a los equipos más poderosos de Europa en una Superliga estalló por los aires a pocos días de ver la luz. Las sucesivas críticas que llegaron desde todo el arco del fútbol -jugadores, técnicos, hinchas, clubes, dirigentes- hicieron que los seis fundadores ingleses se bajaran, y a ellos les siguieron otros equipos.

Este miércoles se sumaron más clubes a la lista y los únicos que siguen sin pronunciarse de los 12 implicados son Real Madrid y Barcelona. De esta manera, el proyecto queda virtualmente cancelado, al menos por ahora, aunque permanece la intención de revivirlo más adelante con modificaciones.

Los clubes que no participarán

Manchester City

En Inglaterra fue donde la Superliga causó mayor polémica e indignación por parte de los fanáticos. Y sobre el cierre del martes, el primer club fundador que anunció que se bajaba de la Superliga fue el Manchester City. Horas antes, incluso Pep Guardiola, su DT, se había pronunciado en contra: "El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa, cuando el éxito está garantizado. No es deporte cuando no importa si pierdes".

Luego, el club emitió un comunicado oficial y se bajó: "El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea".

Liverpool

El anuncio del City fue la primera piedra para que se desmorone la Superliga. Casi inmediatamente lo siguió Liverpool con otra nota de prensa corta pero concisa: "Liverpool Football Club puede confirmar que nuestra participación en los planes propuestos para formar una Superliga europea ha sido descontinuada".

En el caso inglés, la presión de los hinchas y la propia Premier League fue muy importante. En el transcurso del día, los fanáticos del Liverpool se habían manifestado con banderas y pancartas contra la Superliga en el estadio de Anfield.

John W. Henry, dueño del club, le pidió disculpas a sus hinchas: "Quiero disculparme con todos los fans y seguidores del Liverpool Football Club por lo que causé durante las últimas 48 horas. Es algo que no olvidaré. Y muestra el poder que los aficionados tienen hoy y seguirán teniendo".

Arsenal

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del Arsenal, que no solamente descartó su participación en la Superliga sino que la señaló como una equivocación: "Después de escuchar a ustedes y a la comunidad del fútbol en general, decidimos retirarnos de la Superliga. Cometimos un error y nos disculpamos por ello".

Manchester United

El otro equipo de Manchester también decidió bajarse de la Superliga y agregó que "seguimos comprometidos a trabajar con otros en la comunidad del fútbol para encontrar soluciones sostenibles a los desafíos a largo plazo que enfrenta el juego".

Tottenham

​Los Spurs siguieron el camino de sus pares y confirmaron que se retiraban del grupo que ideó la Superliga. Además, el presidente Daniel Levy agregó: “Lamentamos la ansiedad y el malestar causado por la propuesta. Sentimos que era importante que nuestro club participara en el desarrollo de una posible nueva estructura que buscaba garantizar mejor el juego limpio financiero y la sostenibilidad financiera al tiempo que brindaba un apoyo significativamente mayor para la pirámide del fútbol en general".

Chelsea

Los Blues fueron el último club inglés que renunció a la organización de la Superliga. En la previa del partido del martes ante Brighton, muchos fans se acercaron a protestar a la cercanía del estadio Stanford Bridge y trataron de bloquear el paso del micro de los jugadores de Thomas Tuchel. Una vez culminado el match, se hizo oficial la decisión.

Desde el Chelsea sostuvieron: "Habiéndonos unido al grupo a fines de la semana pasada, ahora hemos tenido tiempo de considerar el asunto a fondo y hemos decidido que nuestra participación continua en estos planes no redundará en beneficio del Club, de nuestros seguidores o de la comunidad futbolística en general".

Atlético de Madrid

Tras un cierre de martes furioso en Europa, el primero en seguir los pasos de los clubes ingleses fue el Atlético de Madrid. El equipo que dirige el Cholo Simeone informó "su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto" y agregó: "La plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio".

Simeone también se refirió al tema en conferencia de prensa: "No tengo ninguna duda de que ante movimientos sísmicos como el que ha sucedido, algo va a cambiar, seguro, no tengo ninguna duda, para mejor. Las partes se tendrán que acercar y encontrar lo que todos querían".

Inter

Luego del Atlético, rápidamente llegó también la primera baja italiana. El Inter marcó que "el fútbol debe tener interés en mejorar constantemente sus competiciones", pero al mismo tiempo aseguró que "ya no forma parte del proyecto de la Superliga".

Milan

El otro gigante de Milán le siguió los pasos al Inter. En su descargo el club señaló: "El cambio no siempre es fácil, pero la evolución es necesaria para el progreso, y las estructuras del fútbol europeo han evolucionado y cambiado a lo largo de las décadas. Sin embargo, las voces y las preocupaciones de los aficionados de todo el mundo se han expresado claramente sobre la Superliga, y el AC Milan debe ser sensible a la voz de los amantes de este maravilloso deporte".

Juventus

El equipo de Turín no se mostró igual de convencido que sus pares de abandonar el proyecto y de hecho no confirmó que se bajaba. A través de un comunicado indicó que, si bien Juventus "sigue convencida sobre la solidez del proyecto deportivo, comercial y legal, cree que hay pocas posibilidades de que el proyecto se complete en la forma concebida originalmente".

Andrea Agnelli, presidente de la Juve y vicepresidente de la Superliga, intentó mantenerse firme hasta último momento pero al final no tuvo otra que reconocer el fracaso del proyecto: "No se puede hacer un torneo de seis equipos".

Barcelona

El club catalán es uno de los dos que no se expresó de manera pública tras el abandono masivo que sufrió la Superliga. Según informan en España, la decisión será tomada luego de la Asamblea de Compromisarios, donde los socios deben ratificar el sí del presidente Laporta, antes del final de la temporada.

Al técnico Ronald Koeman le preguntaron al respecto y mantuvo la prudencia: "Lo estuve hablando con el presidente y creo que hay tanta movida que lo mejor es no opinar de momento. Pueden pasar muchas cosas. Yo lo que quiero es lo mejor para este club". El martes, cerca del Camp Nou, apareció una bandera de repudio.

Real Madrid

El club merengue y su presidente Florentino Pérez, el gran impulsor de la Superliga, aparece como el gran perdedor tras el escándalo, las bajas y la andanada de críticas que recibió en las últimas horas. No obstante, Real Madrid permanece en silencio.

En conferencia de prensa, el martes, Zidane la había tirado afuera: "No voy a opinar sobre eso. Es un tema del presidente, Florentino Pérez, no mío. Mi opinión no importa. Pueden decir que no me mojo (no me la juego) y es verdad. Yo estoy pensando en el partido con el Cádiz. A mí lo que me gusta es entrenar".

Fuente: Olé