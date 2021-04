Natalia Angulo pide informes a la provincia sobre la paralización de las obras del Plan Nacional de Hábitat

En la segunda sesión ordinaria del periodo legislativo 2021 la concejal radical Natalia Angulo ingreso dos iniciativas dirigidas al Gobierno Provincial. En el primer proyecto, requiere que la Secretaria de Hábitat de la provincia indique en qué instancias se encuentran las obras del Plan Nacional de Hábitat que se desarrollan en los barrios Iriondo, Santo Tomas de Aquino y Villa Libertad de nuestra ciudad.

En este sentido la edil detalló que "las mismas fueron avanzando desde su inicio en el año 2017 hasta noviembre del 2019, momento que fueron paralizadas, y a la fecha no se han retomado". "Consideramos que ha transcurrido un tiempo más que suficiente para que se solucionen todos los pasos administrativos, y la obra se reinicien y se concluyan", sostuvo.

El segundo proyecto de Resolución presentado por la legisladora solicita al Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley 13892, del cuidado integral de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes. "Esta ley brinda la plena cobertura de las obras sociales a las personas con enfermedades poco frecuentes, pero al no estar reglamentada, aún no ha entrado en vigencia, y por lo tanto las personas afectadas no pueden acceder a sus respectivos tratamientos", explicó la concejal.