El Ejecutivo promulgó la ordenanza que autoriza el inicio del traspaso del agua y las cloacas a ASSA

El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó la ordenanza que autoriza el inicio de las gestiones para el traspaso de los servicios de agua potable y cloacas a Aguas Santafesinas SA (ASSA). La norma, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 13 de octubre, lleva el número 3.788/2026 y fue promulgada por el intendente Miguel Weiss Ackerley el jueves 15.

La ordenanza promulgada llegó este martes al Concejo Municipal y habilita formalmente al Ejecutivo a iniciar las actuaciones administrativas, técnicas e institucionales necesarias para avanzar en el proceso de incorporación al régimen previsto por la Ley Provincial Nº 11.220. Esto incluye las gestiones y negociaciones con el Gobierno provincial, ASSA y los organismos que correspondan, aunque no implica que el traspaso de los servicios ya se haya concretado.

La normativa establece que el Municipio podrá negociar y suscribir los acuerdos e instrumentos necesarios para implementar el proceso, incluyendo las condiciones técnicas, operativas, patrimoniales, económicas y financieras.

Sin embargo, el Ejecutivo deberá contar con la intervención previa y posterior aprobación del Concejo Municipal cuando esos instrumentos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal municipal afectado al servicio.

La ordenanza había sido aprobada por seis votos a favor y tres en contra, luego de un extenso debate entre los concejales sobre las condiciones del eventual traspaso, las inversiones necesarias, la situación de los trabajadores y el control legislativo de los futuros acuerdos.

Con la promulgación, el Municipio cuenta con la autorización legislativa para avanzar en las negociaciones que permitirán definir las condiciones de una eventual incorporación de los servicios de agua y cloacas a ASSA. La concreción del traspaso dependerá de los acuerdos que se alcancen durante ese proceso.