Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, Milei tiene que reelegir”

Diego Santilli aseguró que la reelección del presidente Javier Milei es indispensable para consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno y sostuvo que no puede haber "un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a Infobae, pocos días después de asumir como jefe de Gabinete.

El funcionario afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente Milei tiene que reelegir", al tiempo que evitó confirmar una eventual candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si bien reconoció que ese distrito "le apasiona" y que tiene "toda la vocación del mundo", insistió en que cualquier definición electoral quedará subordinada al proyecto nacional.

Durante la entrevista, Santilli sostuvo que uno de sus principales objetivos será construir los consensos políticos necesarios para avanzar con las reformas que impulsa la Casa Rosada, aunque aclaró que ese diálogo no será "para chamuyar" ni para mantener "el statu quo". En ese sentido, afirmó que continuará conversando con gobernadores de distintos signos políticos siempre que esos acuerdos sirvan para aprobar leyes y ejecutar obras.

En materia legislativa, ratificó que la eliminación de las PASO sigue siendo la posición del Gobierno, aunque reconoció que podrían analizarse alternativas en el Congreso para reunir los votos necesarios. Según explicó, el objetivo es reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar y disminuir el costo del sistema electoral.

Consultado sobre su futuro político, evitó responder si continuará afiliado al PRO o si se incorporará formalmente a La Libertad Avanza. "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei", respondió, y agregó que, en esta etapa, "los colores no definen", sino la continuidad o no del rumbo económico.

Santilli también criticó con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad, la presión impositiva sobre el sector productivo y por no acompañar varias de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Además, rechazó que represente una renovación del peronismo.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que el Gobierno cumplirá el acuerdo alcanzado con las universidades nacionales tras el fallo de la Corte Suprema, aunque insistió en que cualquier solución deberá respetar el equilibrio fiscal. También reconoció que, por el momento, no existe un plan específico para enfrentar el aumento de la morosidad en los préstamos de familias y empresas.

Finalmente, el jefe de Gabinete destacó que atraviesa "el desafío más importante" de su carrera política, sostuvo que buscará "recuperar la agenda pública" del Gobierno y afirmó que "la batalla cultural sigue", aunque consideró que esta nueva etapa estará enfocada en fortalecer la gestión y profundizar las reformas impulsadas por la administración libertaria.