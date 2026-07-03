Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa de Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú para el período 2026-2031, en una ceremonia oficial realizada en la ciudad de Lima. Con esta decisión, la líder de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la presidencia peruana en más de dos siglos de historia republicana.

La sesión solemne se llevó a cabo en la sede del organismo electoral, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, y fue encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los integrantes del pleno del tribunal electoral. En representación de Fujimori participaron los personeros legales de Fuerza Popular, mientras que la dirigente siguió el acto desde la sede partidaria ubicada en el distrito de San Isidro.

La proclamación oficial ratificó uno de los resultados electorales más ajustados de la historia reciente del país. Según los datos definitivos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, mientras que el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó 9.173.755 votos, es decir, el 49,865%. La diferencia final entre ambos candidatos fue de apenas 49.641 votos.

Con la proclamación, quedó formalmente concluido el proceso electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 7 de junio, y se dio inicio al proceso de transición entre el gobierno saliente de José Balcázar y la nueva administración.

Uno de los datos más destacados del resultado electoral fue que Fujimori perdió en el conteo realizado dentro del territorio peruano, donde Sánchez obtuvo una ventaja de 32.014 votos. Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular logró revertir el resultado gracias al respaldo de los peruanos residentes en el exterior, donde consiguió una diferencia favorable de 81.655 sufragios, decisiva para alcanzar la presidencia.

Junto con Fujimori también fueron proclamados sus compañeros de fórmula: Luis Fernando Galarreta Velarde, ex presidente del Congreso peruano, quien asumirá como primer vicepresidente, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y ex congresista, designado como segundo vicepresidente.

La oficialización de los resultados se produjo luego de un proceso de escrutinio y revisión que se extendió durante 22 días, período en el cual el Jurado Nacional de Elecciones realizó una revisión integral de las actuaciones de los Jurados Electorales Especiales antes de emitir el acta definitiva de proclamación.

A los 51 años, Keiko Fujimori alcanzó finalmente la presidencia tras varios intentos electorales fallidos y se convirtió en la primera mujer peruana en acceder al máximo cargo del país mediante el voto popular. La precisión no es menor: si bien Dina Boluarte ejerció la presidencia desde diciembre de 2022, lo hizo tras la sucesión constitucional derivada de la destitución de Pedro Castillo, y no a partir de una elección presidencial.

Analistas internacionales señalaron que el triunfo de Fujimori se inscribe en un contexto de fortalecimiento de sectores conservadores en América Latina. Además, diversos observadores destacaron que la nueva mandataria se convertirá en la novena persona en ocupar la presidencia peruana en la última década, reflejando la persistente inestabilidad política que atraviesa el país andino.