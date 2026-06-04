Pese a la resistencia de Milei, el Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli

El Senado aprobó este jueves el pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza federal en La Plata, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y que terminó representando un nuevo revés para el Gobierno nacional, que había intentado frenar su designación.

La candidatura de Michelli obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de la senadora Patricia Bullrich, quien en los últimos días había tomado distancia de la postura oficial respecto de la magistrada.

La discusión sobre su nombramiento no figuraba inicialmente entre los temas previstos para la jornada y debía tratarse recién la próxima semana. Sin embargo, una serie de negociaciones entre bloques y el malestar de distintos sectores de la oposición modificaron el curso de la sesión y aceleraron el debate.

El conflicto se desató cuando el oficialismo impulsó el tratamiento de 70 pliegos judiciales, una decisión que generó cuestionamientos de legisladores peronistas y de algunos espacios aliados. La situación obligó a un cuarto intermedio y a una reunión entre los jefes de bloque para intentar destrabar el debate.

Tras las negociaciones, Patricia Bullrich anunció que existía acuerdo para incorporar 74 pliegos judiciales al temario, incluido el de Michelli. De esa manera, el Senado avanzó con el tratamiento y terminó aprobando la totalidad de las postulaciones en distintas votaciones.

La situación de Michelli había quedado envuelta en una fuerte controversia política durante las últimas semanas. El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscaban retirar su pliego debido al vínculo familiar de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon, ya que la postulante es cuñada del columnista.

La semana pasada, la Casa Rosada había dado la instrucción de excluir su candidatura de la lista de pliegos a tratar, pero Bullrich rechazó esa decisión y sostuvo públicamente que no acompañaría la maniobra, lo que abrió una nueva interna dentro del oficialismo.

En las horas previas a la sesión, Milei también se expresó indirectamente sobre el tema al compartir en sus redes sociales una publicación del exjuez Ricardo Manuel Rojas, quien defendió la facultad constitucional del Presidente para retirar una postulación antes de que sea aprobada por el Senado.

El pliego de Michelli había ingresado a la Cámara alta el 30 de marzo de este año como parte del paquete de propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Posteriormente, el 13 de mayo, la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos y obtuvo dictamen favorable con el respaldo de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

Michelli desarrolla su carrera judicial desde 1994 y actualmente se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, cargo que ocupa desde 2009. Además, cuenta con una amplia formación académica en derecho penal, constitucional y gestión judicial, y ejerce tareas docentes en la Universidad Católica de La Plata.