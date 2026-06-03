Cuánto vale cada selección del Mundial: Francia lidera el ranking y Argentina en el Top 10

A pocos días del inicio del Mundial 2026, un relevamiento basado en las cotizaciones de mercado de los planteles participantes muestra una marcada diferencia económica entre las principales potencias del fútbol y las selecciones de menor desarrollo. Según datos de Transfermarkt difundidos por el Daily Mail, Francia encabeza el ranking con un valor total estimado en 1.650 millones de dólares.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps cuenta además con el futbolista más valioso de la Copa del Mundo: Kylian Mbappé, tasado en 216 millones de dólares. El delantero del Real Madrid lidera una lista en la que también aparecen figuras como el español Lamine Yamal y el noruego Erling Haaland.

Detrás de Francia se ubica Inglaterra, con una plantilla valuada en 1.412 millones de dólares. El jugador más cotizado del seleccionado inglés es Jude Bellingham, cuyo valor de mercado ronda los 151 millones. El podio lo completa España, que alcanza los 1.362 millones de dólares y confirma el peso de las potencias europeas en la previa del torneo.

Portugal (1.100 millones), Alemania (1.078 millones), Brasil (985 millones), Países Bajos (904 millones) y Argentina (884 millones) completan los ocho primeros lugares del ranking. La selección campeona del mundo aparece como la mejor posicionada de Sudamérica después de Brasil, aunque a considerable distancia de las principales selecciones europeas.

Entre los países anfitriones, Estados Unidos figura en el puesto 18 con una valoración cercana a los 408 millones de dólares, mientras que Canadá ocupa el lugar 26 con 219 millones y México el 27 con 210 millones.

En el otro extremo de la tabla aparecen las selecciones con menor valor de mercado. Jordania cierra el listado con una plantilla valuada en 21 millones de dólares, apenas por debajo de Qatar, que alcanza los 21,5 millones. Más arriba se ubican Irak (22 millones), Curazao (28 millones), Irán (35 millones) y Panamá (37 millones).

El informe también refleja algunas particularidades. Inglaterra, por ejemplo, tiene una plantilla que supera ampliamente el valor combinado de sus rivales del Grupo L: Croacia, Ghana y Panamá suman en conjunto poco más de 700 millones de dólares, aproximadamente la mitad del patrimonio futbolístico inglés.

Fuera de las tradicionales potencias, Noruega aparece como la selección mejor posicionada, con un valor de mercado de 649 millones de dólares. Gran parte de esa cifra corresponde a Haaland, una de las máximas figuras del torneo.

En África, la selección más valiosa es Costa de Marfil, con una cotización estimada en 573 millones de dólares, por delante de Marruecos (527 millones) y Senegal (511 millones). En Asia, el liderazgo corresponde a Japón, cuya plantilla alcanza los 301 millones.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. En la antesala del torneo, las cifras de mercado vuelven a poner en evidencia la distancia económica entre las distintas selecciones, aunque la historia de los mundiales ha demostrado más de una vez que el valor de una plantilla no siempre garantiza el éxito dentro de la cancha.

El ranking completo