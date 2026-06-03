ASTEOM advirtió por la falta de recursos para acompañar situaciones de violencia de género en la ciudad

Por Santotomealdía



A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, desde la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) manifestaron su preocupación por la situación de las políticas de género en la ciudad y advirtieron sobre las dificultades que enfrentan los equipos encargados de acompañar a personas que atraviesan situaciones de violencia.

La postura fue expresada por Natalia González, integrante de la comisión directiva del gremio, durante una entrevista con Nova al Día. Allí sostuvo que el área municipal continúa funcionando, aunque consideró que existe un cambio en la forma de abordar la problemática y una disminución de los recursos destinados a la asistencia.

“El área sigue funcionando después de aquellos reclamos que nosotros hicimos oportunamente, pero sí hay toda una tendencia que responde un poco a la lógica desde Nación y de ahí bajando a Provincia, y obviamente repercute en lo local”, afirmó.

Según González, más allá de las diferencias que puedan existir sobre los enfoques de trabajo, la principal preocupación pasa por las herramientas concretas con las que cuentan los equipos para intervenir en situaciones complejas. “Hay un recorte muy grande en cuanto a los recursos y entonces los equipos por ahí están más en la escucha y no así en el sostén real de las víctimas que atraviesan cuestiones de género”, sostuvo.

La dirigente remarcó que la atención de estos casos requiere mucho más que un espacio de escucha profesional y señaló que el acompañamiento efectivo depende de la existencia de programas y recursos específicos.

“No es solamente que esté el espacio físico con los profesionales, sino que cuenten con los recursos reales para poder acompañar. Cuesta que se denuncien estas situaciones y encontrarte con que no hay un programa o los programas están desfinanciados hace que el profesional no pueda acompañar o no tenga las herramientas necesarias”, expresó.

González también advirtió que la falta de respuestas concretas puede desalentar a quienes atraviesan situaciones de violencia a la hora de realizar una denuncia o pedir ayuda. “Siempre está esa pregunta: ‘¿Para qué voy a ir si no me van a dar nada, si no me van a ayudar?’”, señaló. Y agregó: “Si la persona se anima a denunciar, visibiliza lo que le pasa y después no encuentra ninguna respuesta, ese es el punto crítico y es lo que hay que poner en la agenda del Estado”.

Asimismo, la representante sindical sostuvo que también existe una falta de fortalecimiento de los equipos de trabajo y consideró que las decisiones en materia de recursos reflejan una determinada orientación política en el abordaje de estas problemáticas.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintas organizaciones vuelven a visibilizar la problemática de la violencia de género al cumplirse 11 años del primer Ni Una Menos, la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre los femicidios y las violencias contra mujeres y diversidades.

En las últimas horas, además, sectores de la oposición local denunciaron que el equipo municipal destinado al abordaje de estas situaciones cuenta actualmente con dos integrantes que no trabajan de manera exclusiva en casos de violencia de género, una situación que vuelve a poner en debate el alcance de las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas