Alejandra Chena presentó iniciativas para fortalecer políticas sustentables en nuestra ciudad

Durante la séptima sesión del Concejo Municipal, María Alejandra Chena presentó tres proyectos de comunicación vinculados a la gestión ambiental y el aprovechamiento de residuos urbanos. Las propuestas están orientadas a profundizar políticas de reciclado, economía circular y reutilización de residuos verdes.

En el primero de los proyectos, la concejala socialista solicitó a la municipalidad la instalación y distribución estratégica de las campanas para separación de residuos reciclables en plazas, paseos, espacios verdes y otros sectores accesibles de la ciudad. De esta manera, busca ampliar el acceso de los vecinos a sistemas de disposición diferenciada, promoviendo una mayor participación ciudadana en las políticas de reciclaje y recuperación de materiales.

Dicha propuesta propuesta fue presentada “en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que este año entregó a nuestra ciudad doce campanas para residuos reciclables y una compostera comunitaria destinadas a fortalecer las estrategias locales de gestión integral de residuos sólidos urbanos”, explicó Chena.

Entre los fundamentos del proyecto, la edil destacó que “alrededor del 75 % de los residuos sólidos urbanos pueden ser recuperados, reciclados o reutilizados mediante adecuados sistemas de separación en origen y recolección diferenciada”.

En ese sentido, la iniciativa también propone desarrollar campañas de difusión y concientización sobre la correcta utilización de estos dispositivos y su ubicación en la ciudad.

En paralelo, pidió implementar un programa de reutilización de chips de madera producidos a partir de restos de poda, destinados al embellecimiento, mantenimiento y cobertura de diferentes espacios de la ciudad.

Este proyecto pone el foco en los beneficios ambientales y urbanos de este material, ya que contribuye a conservar la humedad del suelo, disminuir el crecimiento de malezas, reducir procesos de erosión y mejorar la estética de los espacios públicos. Además, promueve la valorización de residuos verdes mediante prácticas de economía circular y aprovechamiento sustentable de recursos municipales.

Desde una perspectiva de fomento a políticas sustentables, las propuestas presentadas impulsan acciones que combinan reciclaje, reutilización de materiales y mejora de los espacios públicos.